Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает, что предложение Минтранса по запрету перевозки детей в колясках в метро — дискриминационное.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая считает, что предложение Минтранса по запрету перевозки детей в колясках в метро — дискриминационное, следует подумать о том, как облегчить передвижение с маленькими детьми в метрополитене, а не идти путем запретов, заявила заслуженная артистка России.Как сообщалось ранее, Минтранс РФ разработал проект единых правил пользования метрополитеном в РФ. Проект, в частности, предполагает запрет на перевозку в метро детей в детских колясках. Сейчас пассажирам запрещено перевозить детей в колясках только на эскалаторах."Бывают ситуации, когда единственный способ добраться с маленьким ребенком до места назначения — это метро. А есть и особые случаи, когда ребенок может быть только в коляске. Пассажир с коляской в вагоне занимает значительно больше места, но запрет — это прямой путь к сегрегации и нарушению основных прав родителей с малышами", — заявила Гурцкая РИА Новости."Эта норма не может быть принята, поскольку дискриминирует тысячи россиян. И министерству лучше надо думать о том, как облегчить передвижение с колясками в метро, например, проектирование лифтов и прочих приспособлений, а не идти методами нелепых запретов", — добавила Гурцкая.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой разъяснить законопроект о запрете перевозки детей в колясках в метро, так как считает, что эти меры избыточны и могут представлять угрозу.