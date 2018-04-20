Если США выйдут из ядерной сделки, Иран примет меры, о которых Вашингтон определенно пожалеет. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.

Если Соединенные Штаты Америки выйдут из "ядерной сделки", Иран примет меры, о которых Вашингтон определенно пожалеет. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф.Соглашение 2015 года, благодаря которому с Тегерана начали снимать санкции, постоянно критикуется президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома неоднократно обещал выйти из сделки, если документ не доработают, напоминает телеканал "Россия 24".В Тегеране в свою очередь не раз отмечали: "иранская сделка" — не предмет для обсуждения, и ни одна строка документа не может быть переписана.