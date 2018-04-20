В Театре Школа современной пьесы 22 апреля 2018 года состоится премьера спектакля Телефонная комедия по пьесе Владимира Жеребцова Позвоночница. Самая прекрасная и добрая актриса российского театра Ирина
Алферова в роли Богини, которая вершит судьбы обычных людей.
В Театре "Школа современной пьесы" 22 апреля 2018 года состоится премьера спектакля "Телефонная комедия" по пьесе Владимира Жеребцова "Позвоночница". Самая прекрасная и добрая актриса российского театра Ирина
Алферова в роли Богини, которая вершит судьбы обычных людей.
Впрочем, вершит – сильно сказано: она пытается это делать
вопреки строгим инструкциям, действующим в загадочном Департаменте случайности.
Позвоночница высшего разряда (а именно такова должность героини Ирины
Алферовой) обязана обеспечивать случайные телефонные соединения, совершенно не
задумываясь о последствиях. Но доброта Богини не позволяет ей оставить на
произвол судьбы запутавшихся в жизненных коллизиях смешных и жалких людей.
Вот
полицейский Барсуков (Максим Евсеев), потерявший именное оружие, а вот
интеллигентный очкарик Георгий Валентинович (Алексей Гнилицкий), которого мучит
совесть из-за проданной "налево" антикварной книги, вот трусливый похоронный
агент (Кирилл Емельянов), до смерти боящийся своих клиентов, а вот пьянчужка,
которая очень хочет почувствовать себя любящей матерью (Ольга Гусилетова). Все
они, даже группа "реальных пацанов", скрывающихся от бандитских разборок в
больнице, вызывают у Позвоночницы сочувствие и желание помочь. Как? Да очень
просто: соединяя их по телефону таким образом, чтобы дать им шанс выкарабкаться
из патовой ситуации. Строгий куратор (Олег Царев) напрасно пытается помешать
ей. Да и как помешаешь, если их связывает давнее чувство – вполне человеческое,
хоть они и высшие существа.
А над всем этим – где-то, за таинственной завесой – рулит Главный.
Кто он? Да и существует ли на самом деле? Развязка спектакля окажется
для зрителей сюрпризом.
Неожиданно и остро-современное визуальное решение этой
эксцентричной комедии положений, где ирония соседствует с лирикой, а приемы
традиционного театра с буффонадой. Ну а Ирина Алферова – остается Ириной Алферовой: прекрасной волшебницей, самой красивой и
доброй Позвоночницей в мире.