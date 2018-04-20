В Театре Школа современной пьесы 22 апреля 2018 года состоится премьера спектакля Телефонная комедия по пьесе Владимира Жеребцова Позвоночница. Самая прекрасная и добрая актриса российского театра Ирина Алферова в роли Богини, которая вершит судьбы обычных людей.

В Театре "Школа современной пьесы" 22 апреля 2018 года состоится премьера спектакля "Телефонная комедия" по пьесе Владимира Жеребцова "Позвоночница". Самая прекрасная и добрая актриса российского театра ИринаАлферова в роли Богини, которая вершит судьбы обычных людей.Впрочем, вершит – сильно сказано: она пытается это делатьвопреки строгим инструкциям, действующим в загадочном Департаменте случайности.Позвоночница высшего разряда (а именно такова должность героини ИриныАлферовой) обязана обеспечивать случайные телефонные соединения, совершенно незадумываясь о последствиях. Но доброта Богини не позволяет ей оставить напроизвол судьбы запутавшихся в жизненных коллизиях смешных и жалких людей.Вотполицейский Барсуков (Максим Евсеев), потерявший именное оружие, а вотинтеллигентный очкарик Георгий Валентинович (Алексей Гнилицкий), которого мучитсовесть из-за проданной "налево" антикварной книги, вот трусливый похоронныйагент (Кирилл Емельянов), до смерти боящийся своих клиентов, а вот пьянчужка,которая очень хочет почувствовать себя любящей матерью (Ольга Гусилетова). Всеони, даже группа "реальных пацанов", скрывающихся от бандитских разборок вбольнице, вызывают у Позвоночницы сочувствие и желание помочь. Как? Да оченьпросто: соединяя их по телефону таким образом, чтобы дать им шанс выкарабкатьсяиз патовой ситуации. Строгий куратор (Олег Царев) напрасно пытается помешатьей. Да и как помешаешь, если их связывает давнее чувство – вполне человеческое,хоть они и высшие существа.А над всем этим – где-то, за таинственной завесой – рулит Главный.Кто он? Да и существует ли на самом деле? Развязка спектакля окажетсядля зрителей сюрпризом.Неожиданно и остро-современное визуальное решение этойэксцентричной комедии положений, где ирония соседствует с лирикой, а приемытрадиционного театра с буффонадой. Ну а Ирина Алферова – остается Ириной Алферовой: прекрасной волшебницей, самой красивой идоброй Позвоночницей в мире.