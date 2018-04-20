Спортсменка Елена Исинбаева блеснула прекрасной фигурой. Беременность
и роды никак не отразились на облике звезды.
Спортсменка Елена Исинбаева блеснула прекрасной фигурой. Беременность
и роды никак не отразились на облике звезды.
В своем официальном Instagram знаменитая прыгунья с шестом
опубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей в Монако. Барышня позирует
в черном платье с разноцветным принтом, простой крой наряда подчеркивает
стройность и аккуратность форм Елены.
Подписчики тут же отметили, что Исинбаева прекрасно выглядит
и не утратила свою красоту. "Тут така
красотка", "Елена, великолепно выглядите", "Елена какая стройная красотка",
"Классное платье Елена! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не скупились на комплименты фанаты.
Добавим, что совсем недавно спортсменка стала мамой во
второй раз – у нее родился сын, которому дали необычное имя Добрыня. Елена не
скрывала беременность, но и не комментировала скорое прибавление в семействе. Исинбаева не прекращала работать до самых
родов.
С момента рождения прошло уже почти три месяца. Большую
часть времени спортсменка проводит с детьми, однако Елена все же постепенно
возвращается к профессии и иногда даже выходит в свет, сообщает
Ранее Исинбаева признавалась, что материнство для нее – это
тяжелый труд. "Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя
практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы – герои",
– поделилась с подписчиками прыгунья.