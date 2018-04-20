Спортсменка Елена Исинбаева блеснула прекрасной фигурой. Беременность и роды никак не отразились на облике звезды.

Спортсменка Елена Исинбаева блеснула прекрасной фигурой. Беременностьи роды никак не отразились на облике звезды.В своем официальном Instagram знаменитая прыгунья с шестомопубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей в Монако. Барышня позируетв черном платье с разноцветным принтом, простой крой наряда подчеркиваетстройность и аккуратность форм Елены.Подписчики тут же отметили, что Исинбаева прекрасно выглядити не утратила свою красоту. "Тут такакрасотка", "Елена, великолепно выглядите", "Елена какая стройная красотка","Классное платье Елена! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не скупились на комплименты фанаты.Добавим, что совсем недавно спортсменка стала мамой вовторой раз – у нее родился сын, которому дали необычное имя Добрыня. Елена нескрывала беременность, но и не комментировала скорое прибавление в семействе. Исинбаева не прекращала работать до самыхродов.С момента рождения прошло уже почти три месяца. Большуючасть времени спортсменка проводит с детьми, однако Елена все же постепенновозвращается к профессии и иногда даже выходит в свет, сообщаетРанее Исинбаева признавалась, что материнство для нее – этотяжелый труд. "Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себяпрактически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы – герои",– поделилась с подписчиками прыгунья.