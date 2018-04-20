Атташе генконсульства РФ на Украине Дмитрий Бондарец попал в базу украинского сайте Миротворец из-за ситуации с экипажем российского судна Норд, задержанного украинскими пограничниками, передает РИА Новости.

Атташе генконсульства РФ на Украине Дмитрий Бондарец попал в базу украинского сайте "Миротворец" из-за ситуации с экипажем российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками, передает РИА Новости.В заявлении на сайте говорится, что Бондарец внесен в базу данных за "организацию незаконного пересечения" украинской границы экипажем "Норда" и за "участие в антиукраинских информационных мероприятиях".Судно "Норд" с 10 членами экипажа на борту было задержано 25 марта. 30 марта Украина судно арестовала, а членов команды – все граждане РФ – оштрафовала.Судовладелец заявил, что судно задержали противоправно, а управление ФСБ Крыма возбудило дело об угоне водного транспорта.19 апреля украинские пограничники сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа "Норда", позже двум все-таки разрешили выехать – по загранпаспортам, выданным консульством РФ на Украине.