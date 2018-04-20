Недавно опубликованная в журнале Elle статья украинской ведущей Ольги Фреймут вызвала насмешки Интернет-пользователей. Дива решила лично нагрянуть к авторам высказываний, чтобы выяснить причины недовольства своей персоной.

Недавно опубликованная в журнале Elle статья украинской ведущей Ольги Фреймут вызвала насмешки Интернет-пользователей. Дива решила лично нагрянуть к авторам высказываний, чтобы выяснить причины недовольства своей персоной.В свежем материале про восемь правил, которых придерживается светская львица, Фреймут высказывается на тему внешнего вида. Также она дала советы, как должна себя вести женщина.К примеру, по мнению журналистки, настоящая леди "никогда не хочет есть". "Если она хочет есть, то где-то уже дома, чтобы никто не видел. Меня, например, мама еще со школы, когда мы жили очень небогато, кормила утром манкой, чтобы когда я, приходя на день рождения к своим подругам, ничего не ела", – пишет ведущая.После того как "правила жизни Фреймут" были опубликованы в модном журнале, другие представители шоу-бизнеса раскритиковали ведущую за ненатуральность, передает телеканал "". Они начали публиковать в соцсетях пародии на статью украинской ведущей, высмеивая каждое ее высказывание. "Ешь лук и чеснок. Это освобождает место в автобусе", – шутит один из пользователей Сети.Позже стало известно, что Фреймут пришла на работу к девушке, которая подняла на смех ее слова. Ведущая поинтересовалась, почему та в соцсети отозвалась о ней негативно. "К дочери моей коллеги пришла на работу Ольга Фреймут, за то, что та написала в своем фейсбуке, что "Ольга Фреймут – конченая". Ребята, это не шутка. А она к каждому из вас придет разбираться, че это вы такие дерзкие?", – написала в Facebook знакомая попавшей в конфликт девушки.Стоит отметить, что попытку разборок с людьми, которые публично критикуют ее персону Фреймут совершает уже не впервый раз. Ранее она явилась к психологу Лизе Готфрик с той же целью. "Ко мне на прием пришла подсадная девушка, а за девушкой посреди приема ко мне пришла Фреймут со съемочной группой – спрашивать, почему я в Facebook в коментах назвала ее "рагулихой" и недавно вывесила неудачный кадр из "Пацанок"", – рассказала она на своей странице в соцсети.Как оказалось, все это – часть нового шоу, в котором Ольга Фреймут утверждена в качестве ведущей. Это будет первая в мире адаптация известного американского формата "Шоу Эллен Дедженерес".Ток-шоу предполагает немало рубрик, и одной из них является "Хейтеры, я люблю вас!". Ведущая приходит к своему критику, знакомится и прощает его за обидный комментарий. К нескольким Ольга Фреймут уже наведалась со съемочной группой.