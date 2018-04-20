Певица Наталья Штурм распродает свои вещи. Звезда жалуется, что покупатели часто бывают ненормальными.

Певица Наталья Штурм распродает свои вещи. Звезда жалуется,что покупатели часто бывают ненормальными.Штурм планирует переехать в новую квартиру, как толькозакончится ремонт женщина соберет только самое необходимое и начнет жизнь счистого листа, поэтому одежду, от которой ломятся шкафы певицы, она продаетчерез интернет."У меня такое количество вещей, что их просто некуда девать.Причем многие из них – совершенно новые, брендовые, которые я ни разу ненадевала. Решила с ними распрощаться, потому что не ношу их годами!", -говоритзвезда. При этом Наталья отмечает, что совершенно не нуждается в деньгах,просто ей жалко относить на помойку дорогие наряды.Гардероб исполнительницы пользуется хорошим спросом, но особыйажиотаж вызывает нижнее белье – его Наталья демонстрирует лично. "Могла бы,конечно, повесить на вешалку и сфотографировать, но я знаю, как хейтерыбесятся, когда видят мою фигуру, начинают писать гадости, поэтому выставляюснимки", – пояснила Штурм.По признанию Натальи ее исподние от кутюр покупают не толькоженщины, но и мужчины. "У одного из них я даже спросила, для каких целейприобретает. Ответил, что для жены", – поведала артистка изданиюSobesednik.ru.В последнее время Наталью атакуют извращенцы. "Позавчера мне один человек написал: "Беру все колготки с дырками,которые у тебя есть, по сто рублей за каждые!" Я ему ответила, что у менятолько одна пара с дырками. Но и та стоит тысячу рублей. Просто решилаприколоться, а он на полном серьезе ответил, что это очень дорого! Другой мужиккак-то сам прислал мне фото в колготках и спросил: "Они мне идут?" Я тут жепоняла, что человек не в себе", – со смехом вспоминает исполнительница. Штурмпризнается, что уже научилась отличать порядочных людей от фетишистов.