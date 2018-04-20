Певица Наталья Штурм распродает свои вещи. Звезда жалуется,
что покупатели часто бывают ненормальными.
Певица Наталья Штурм распродает свои вещи. Звезда жалуется,
что покупатели часто бывают ненормальными.
Штурм планирует переехать в новую квартиру, как только
закончится ремонт женщина соберет только самое необходимое и начнет жизнь с
чистого листа, поэтому одежду, от которой ломятся шкафы певицы, она продает
через интернет.
"У меня такое количество вещей, что их просто некуда девать.
Причем многие из них – совершенно новые, брендовые, которые я ни разу не
надевала. Решила с ними распрощаться, потому что не ношу их годами!", -говорит
звезда. При этом Наталья отмечает, что совершенно не нуждается в деньгах,
просто ей жалко относить на помойку дорогие наряды.
Гардероб исполнительницы пользуется хорошим спросом, но особый
ажиотаж вызывает нижнее белье – его Наталья демонстрирует лично. "Могла бы,
конечно, повесить на вешалку и сфотографировать, но я знаю, как хейтеры
бесятся, когда видят мою фигуру, начинают писать гадости, поэтому выставляю
снимки", – пояснила Штурм.
По признанию Натальи ее исподние от кутюр покупают не только
женщины, но и мужчины. "У одного из них я даже спросила, для каких целей
приобретает. Ответил, что для жены", – поведала артистка изданию
Sobesednik.ru.
В последнее время Наталью атакуют извращенцы. "Позавчера мне один человек написал: "Беру все колготки с дырками,
которые у тебя есть, по сто рублей за каждые!" Я ему ответила, что у меня
только одна пара с дырками. Но и та стоит тысячу рублей. Просто решила
приколоться, а он на полном серьезе ответил, что это очень дорого! Другой мужик
как-то сам прислал мне фото в колготках и спросил: "Они мне идут?" Я тут же
поняла, что человек не в себе", – со смехом вспоминает исполнительница. Штурм
признается, что уже научилась отличать порядочных людей от фетишистов.