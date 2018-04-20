Дом чаще всего отождествляется во сне с самим сновидцем, его мыслями, чувствами и здоровьем. К чему точно снится знакомый образ, подскажет мудрый сонник.

Дом чаще всего отождествляется во сне с самим сновидцем, его мыслями, чувствами и здоровьем. К чему точно снится знакомый образ, подскажет мудрый сонник.Во сне с домом происходят разные вещи. К примеру, его строят, или уничтожают. Также дом могут разрушить стихия или , заполонить захватчики и испортить вандалы. Как правило, такой символ сулит серьезные перемены, нестабильность или значительный рост.Занятый кем-то дом свидетельствует о ваших непростых отношениях с окружающим миром. Скорее всего, вы подавлены. Если наяву вы пребываете в таком состоянии постоянно, то видеть свое жилище населенным какими-либо людьми или – сигнал беспокойства.Разрушенная обитель снится при переездах, финансовых неурядицах, к или к . В таких снах дом разваливается на части, теряя свое первичное предназначение – предоставлять человеку кров. Увидев такое сновидение, задумайтесь, какие обстоятельства гнетут и давят на вас, а также как это влияет на реальную жизнь.Строительство дома – отражение планов сновидца и грядущих перемен. Скорее всего, у вас предвидится повышение на или улучшение финансового состояния, открывающего дополнительные возможности. В отношениях с человеком, с которым вы встречаетесь, вероятен переход на более серьезный уровень. Не исключена возможность . В любом случае сюжеты о строительстве дома всегда носят положительный оттенок.Для молодой видеть во сне, что она покидает свою обитель, является знаком того, что она будет окружена вероломными клеветниками. Если во сне вы навещаете свое старое жилище, то наяву вас ждут благоприятные .Очень хорошо застать свой кров уютным и радостным, так как это знаменует долгое благоденствие. Заброшенный дом предвещает горестные события.