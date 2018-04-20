Проблема распространения СПИДа острее всего стоит в Африке, это в очередной раз подтвердили специалисты. В Москве открылась международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. На форум приехали более трех тысяч делегатов из разных стран мира.

Проблема распространения СПИДа острее всего стоит в Африке,это в очередной раз подтвердили специалисты. В Москве открылась международнаяконференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. На форумприехали более трех тысяч делегатов из разных стран мира.Организаторами форума выступили Роспотребнадзор иОбъединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Участники встречи говорили опроблемах распространения и лечения заболевания, корни которого возникли вЗападной и Центральной части Африки. Из-за невысокого уровня жизни, неразвитоймедицины и практически повсеместной антисанитарии ВИЧ распространяется поконтиненту с ужасающей скоростью. Однако усилия международных организаций, и вособенности России, позволяют сдерживать распространение вируса иммунодефицитачеловека.Россия регулярно отправляет специалистов на африканскийконтинент, чтобы помогать странам третьего мира бороться с ВИЧ-инфекцией. Такжедействуют совместные с UNAIDS программы гуманитарной помощи. Все это в целом позволилодобиться существенного прогресса в противодействии распространению ВИЧ.Но, к сожалению, ни одной стране мира еще не удалосьостановить расползание инфекции. Генассамблея ООН чуть больше двух лет назадприняла повестку дня в области устойчивого развития, один из пунктов которой —добиться прекращения распространения ВИЧ-инфекции к 2030 году.Что касается помощи больным СПИДом, то на сегодня самымэффективным методом лечения стала антиретровирусная терапия. Получающие еепациенты ведут такой же образ жизни, как и здоровые люди. В России препараты больнымпредоставляются бесплатно. Статистика говорит, что продолжительность жизниВИЧ-положительных людей сравнялась со средней продолжительностью жизни россиян.Почетным гостем московской конференции стал Мишель Сидибе,который возглавляет UNAIDS уже многие годы. Его участие в форуме вызвалонедоумение, пишет . Дело в том, что вокруггосподина Сибиде в западной прессе сейчас разворачивается весьма страннаяситуация, подробности которой мало известны россиянам.Издание сообщает ее суть: за несколько дней до открытия конференциив газете The Guardian вышел материал о серьезном разбирательстве, связанном сзаместителем Сибиде – Луисом Луресом, который уже покинул свой пост. По данным британскойгазеты, Луреса обвинили в сексуальных домогательствах, дело расследовалаВсемирная организация здравоохранения. The Guardian писала, что Мишель Сидибесталкивается с призывами уйти в отставку в связи с недавним расследованием.