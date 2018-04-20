Проблема распространения СПИДа острее всего стоит в Африке,
это в очередной раз подтвердили специалисты. В Москве открылась международная
конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. На форум
приехали более трех тысяч делегатов из разных стран мира.
Проблема распространения СПИДа острее всего стоит в Африке,
это в очередной раз подтвердили специалисты. В Москве открылась международная
конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии. На форум
приехали более трех тысяч делегатов из разных стран мира.
Организаторами форума выступили Роспотребнадзор и
Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). Участники встречи говорили о
проблемах распространения и лечения заболевания, корни которого возникли в
Западной и Центральной части Африки. Из-за невысокого уровня жизни, неразвитой
медицины и практически повсеместной антисанитарии ВИЧ распространяется по
континенту с ужасающей скоростью. Однако усилия международных организаций, и в
особенности России, позволяют сдерживать распространение вируса иммунодефицита
человека.
Россия регулярно отправляет специалистов на африканский
континент, чтобы помогать странам третьего мира бороться с ВИЧ-инфекцией. Также
действуют совместные с UNAIDS программы гуманитарной помощи. Все это в целом позволило
добиться существенного прогресса в противодействии распространению ВИЧ.
Но, к сожалению, ни одной стране мира еще не удалось
остановить расползание инфекции. Генассамблея ООН чуть больше двух лет назад
приняла повестку дня в области устойчивого развития, один из пунктов которой —
добиться прекращения распространения ВИЧ-инфекции к 2030 году.
Что касается помощи больным СПИДом, то на сегодня самым
эффективным методом лечения стала антиретровирусная терапия. Получающие ее
пациенты ведут такой же образ жизни, как и здоровые люди. В России препараты больным
предоставляются бесплатно. Статистика говорит, что продолжительность жизни
ВИЧ-положительных людей сравнялась со средней продолжительностью жизни россиян.
Почетным гостем московской конференции стал Мишель Сидибе,
который возглавляет UNAIDS уже многие годы. Его участие в форуме вызвало
недоумение, пишет . Дело в том, что вокруг
господина Сибиде в западной прессе сейчас разворачивается весьма странная
ситуация, подробности которой мало известны россиянам.
Издание сообщает ее суть: за несколько дней до открытия конференции
в газете The Guardian вышел материал о серьезном разбирательстве, связанном с
заместителем Сибиде – Луисом Луресом, который уже покинул свой пост. По данным британской
газеты, Луреса обвинили в сексуальных домогательствах, дело расследовала
Всемирная организация здравоохранения. The Guardian писала, что Мишель Сидибе
сталкивается с призывами уйти в отставку в связи с недавним расследованием.