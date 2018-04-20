Завершилась Спартакиада по самбо МГО ВФСО «Динамо», посвященная 300-летию российской полиции и 95-летию Общества «Динамо», в которой приняли участие 52 спортсмена...

На Петровке, 38 завершилась Спартакиада по самбо МГО ВФСО «Динамо», посвященная 300-летию российской полиции и 95-летию Общества «Динамо», в которой приняли участие 52 спортсмена.Сотрудники и военнослужащие сборных команд местных организаций МГО ВФСО «Динамо» приняли участие в спортивных состязаниях по самбо. Лично-командные соревнования проводились по правилам Всероссийской федерации самбо во всех весовых категориях.В борьбу за командное первенство включились 6 команд, в составе которых – 2 заслуженных мастера спорта, 12 мастеров спорта, 3 мастера спорта международного класса и 6 кандидатов в мастера спорта.В общекомандном зачете сборная команда Главного управления МВД России по г. Москве заняла 1-е место, 2-е место – ГУ Росгвардии по г. Москве, 3-е место – Отдельная дивизия оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.«Спартакиада – это особое спортивное мероприятие, не просто соревнование по отдельным видам спорта, – комплекс дисциплин, заставляющий обратить внимание руководителей на своих сотрудников и оказать им поддержку», – отметил представитель команды московского гарнизона полиции, старший инспектор УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Вадим Ахромов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве