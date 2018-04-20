В Instagram аккаунте известного азербайджанского фотографа и визажиста
появились снимки телеведущей в нижнем белье. Кадры были сделаны во
времена бурной молодости Ксении.
В Instagram аккаунте известного азербайджанского фотографа и визажиста
появились снимки телеведущей в нижнем белье. Кадры были сделаны во
времена бурной молодости Ксении.
Аслан Ахмадов в личном микроблоге показал подписчикам свои работы,
которые были сделаны еще в 2005 году. На них Ксения изображена позирующей в
пикантных нарядах. "Еще одна фотосессия из моих архивов.
Узнаете?" – подписал фото Ахмадов и отметил Собчак.
Мужчина известен широкой публике как визажист, чьими услугами долгое время пользовалась
Людмила Гурченко. Стилист готовил культовую российскую актрису ко всем выходам
в свет. К слову, автором посмертного макияжа Гурченко также является он
сам, потому что певица завещала, чтобы именно Ахмадов наложил ей макияж
в последний путь.
Добавим, что в 2007 году Собчак наделала шума снявшись в провокационном клипе
с репером Тимати "Потанцуй со мной". В ролике присутствовали кадры якобы
"домашнего видео". На черно-белой размытой записи полуголая блондинка
барахтается вместе с певцом на кровати.
Примечательно, что эта видеозапись изначально появилась отдельно от музыкального
клипа и выдавалась за похищенное секс-видео. Телеведущая даже демонстративно
обижалась на репера, якобы за предательство. В итоге кадры из скандальной
пленки стали частью совместного детища Ксении и Тимати. "Кто меня не
любит, тот просто мне завидует", – пела Собчак, томно изгибаясь в белом купальнике
и мехах.