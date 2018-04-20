В Instagram аккаунте известного азербайджанского фотографа и визажиста появились снимки телеведущей в нижнем белье. Кадры были сделаны во времена бурной молодости Ксении.

В Instagram аккаунте известного азербайджанского фотографа и визажистапоявились снимки телеведущей в нижнем белье. Кадры были сделаны вовремена бурной молодости Ксении.Аслан Ахмадов в личном микроблоге показал подписчикам свои работы,которые были сделаны еще в 2005 году. На них Ксения изображена позирующей впикантных нарядах. "Еще одна фотосессия из моих архивов.Узнаете?" – подписал фото Ахмадов и отметил Собчак.Мужчина известен широкой публике как визажист, чьими услугами долгое время пользоваласьЛюдмила Гурченко. Стилист готовил культовую российскую актрису ко всем выходамв свет. К слову, автором посмертного макияжа Гурченко также является онсам, потому что певица завещала, чтобы именно Ахмадов наложил ей макияжв последний путь.Добавим, что в 2007 году Собчак наделала шума снявшись в провокационном клипес репером Тимати "Потанцуй со мной". В ролике присутствовали кадры якобы"домашнего видео". На черно-белой размытой записи полуголая блондинкабарахтается вместе с певцом на кровати.Примечательно, что эта видеозапись изначально появилась отдельно от музыкальногоклипа и выдавалась за похищенное секс-видео. Телеведущая даже демонстративнообижалась на репера, якобы за предательство. В итоге кадры из скандальнойпленки стали частью совместного детища Ксении и Тимати. "Кто меня нелюбит, тот просто мне завидует", – пела Собчак, томно изгибаясь в белом купальникеи мехах.