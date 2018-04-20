Крымский арбитр Анатолий Жабченко, работавший на матчах украинского чемпионата по футболу, подвергся жестким нападкам со стороны Федерации футбола Украины из-за того, что отказался порвать имеющийся у него российский паспорт.

Крымский арбитр Анатолий Жабченко, работавший на матчах украинского чемпионата по футболу, подвергся жестким нападкам со стороны Федерации футбола Украины из-за того, что отказался порвать имеющийся у него российский паспорт.ФФУ шантажировала рефери, намекая на то, что его карьера будет окончена, если он не откажется от российского гражданства. Именно после этого Жабченко признался, что страна для него "закончилась" ровно с того момента, когда он начал испытывать сложности в работе."Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма и даже порвать на камеру российский паспорт, – признается футбольный арбитр, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – Только в этом случае моя украинская и международная карьера арбитра могла бы продолжаться. Обещали помочь и оказать поддержку, если выполню их требования. Но как я мог отказаться от российского гражданства? Я вырос и родился в Крыму. Поэтому мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ".Жабченко работал на матчах чемпионата Украины с 2010 года. Однако с 2014 года он начал испытывать сложности в работе после того, как выяснилось о том, что у него помимо украинского также имеется и российский паспорт. После этого арбитр сообщал о неимоверном давлении со стороны ФФУ.