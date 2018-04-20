Перед американским ударом по Сирии российское руководство обозначило США красные линии, при переходе которых последует жесткий ответ, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Перед американским ударом по Сирии российское руководство обозначило США "красные линии", при переходе которых последует жесткий ответ, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов четко сказал, что если какие-то боевые действия так называемой коалиции нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать. Причем, будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители", — сообщил министр в интервью РИА Новости.По его словам, после этого были контакты на уровне военного руководства двух стран, в ходе которых американцы были поставлены в известность о том, где эти "красные линии", в том числе и географически."Результаты показывают, что они эти "красные линии" не перешли", — подчеркнул глава МИД РФ.США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам 14 апреля. Пентагон отчитался, что все они достигли цели, однако по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.