Руководство России и США понимает всю опасность прямой
конфронтации двух ядерных держав. И, конечно, президенты Владимир Путин и
Дональд Трамп не допустят прямого противостояния, уверен Сергей Лавров.
Руководство России и США понимает всю опасность прямой
конфронтации двух ядерных держав. И, конечно, президенты Владимир Путин и
Дональд Трамп не допустят прямого противостояния, уверен Сергей Лавров.
Любые действия, которые могут спровоцировать прямое военное
столкновение России и США, неприемлемы – это отлично понимают как министр
обороны Мэттис, так и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС
США Данфорд. К сожалению, есть в США и безответственные политики, которые
продолжают подзуживать руководство страны, требуя от него обострения
конфронтации, заявил глава МИД России.
Некоторые силы в Штатах спекулируют на русофобии, пытаясь использовать
российский фактор в межпартийной борьбе. Однако эта кампания выдыхается, ее
искусственно подпитывают беспрецедентными антироссийскими санкциями, сказал
Сергей Лавров в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня"
Дмитрию Киселеву.
Позиция Запада выглядит странно: там заявляют, что хотят хороших
отношений с Россией – но для этого Москва должна признать все свои грехи и ошибки.
То есть, "партнеры" исходят из своей непогрешимости, из того, что во
всем, происходящем сегодня, виновата исключительно Россия – страна, которая
пытается устроить ревизию современному миропорядку. Причем под миропорядком они
понимают вовсе не Устав ООН – а то, что им видится необходимым для сохранения
своего доминирования. Такая позиция, как минимум, недальновидна и наивна,
убежден Лавров.
"Возвращаясь к вопросу о рисках военного
противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, и
этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп.
Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими
народами за мир и спокойствие", – подчеркнул российский министр.
Сергей Лавров считает, что антироссийская кампания на Западе
уже выдыхается. Россия будет реагировать на провокации достойно – не сваливаясь
в брань и склоки, что совершенно не соответствует стилю российского президента.
Выбить Россию из колеи не удастся, заключил глава МИДа.