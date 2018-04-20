Руководство России и США понимает всю опасность прямой конфронтации двух ядерных держав. И, конечно, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят прямого противостояния, уверен Сергей Лавров.

Руководство России и США понимает всю опасность прямойконфронтации двух ядерных держав. И, конечно, президенты Владимир Путин иДональд Трамп не допустят прямого противостояния, уверен Сергей Лавров.Любые действия, которые могут спровоцировать прямое военноестолкновение России и США, неприемлемы – это отлично понимают как министробороны Мэттис, так и председатель объединенного комитета начальников штабов ВССША Данфорд. К сожалению, есть в США и безответственные политики, которыепродолжают подзуживать руководство страны, требуя от него обостренияконфронтации, заявил глава МИД России.Некоторые силы в Штатах спекулируют на русофобии, пытаясь использоватьроссийский фактор в межпартийной борьбе. Однако эта кампания выдыхается, ееискусственно подпитывают беспрецедентными антироссийскими санкциями, сказалСергей Лавров в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня"Дмитрию Киселеву.Позиция Запада выглядит странно: там заявляют, что хотят хорошихотношений с Россией – но для этого Москва должна признать все свои грехи и ошибки.То есть, "партнеры" исходят из своей непогрешимости, из того, что вовсем, происходящем сегодня, виновата исключительно Россия – страна, котораяпытается устроить ревизию современному миропорядку. Причем под миропорядком онипонимают вовсе не Устав ООН – а то, что им видится необходимым для сохранениясвоего доминирования. Такая позиция, как минимум, недальновидна и наивна,убежден Лавров."Возвращаясь к вопросу о рисках военногопротивостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят, иэтого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп.Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этиминародами за мир и спокойствие", – подчеркнул российский министр.Сергей Лавров считает, что антироссийская кампания на Западеуже выдыхается. Россия будет реагировать на провокации достойно – не сваливаясьв брань и склоки, что совершенно не соответствует стилю российского президента.Выбить Россию из колеи не удастся, заключил глава МИДа.