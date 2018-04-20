Запутанная история с наследством, в центре которой оказалась вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина и сын ее второго мужа Александр Благонравов-младший, похоже, подошла к финалу.

Второй супруг Цывиной скончался несколько лет назад, и с той поры женщина делит наследство со своим пасынком. Цывина утверждала, что Благонравов-младший претендует на недвижимость, которую она приобрела еще в первом браке, он же придерживался иной точки зрения. В итоге мужчина отказался доплачивать 500 тысяч рублей за квартиру в центре Москвы, но вопрос все же удалось решить: 18 апреля в Тверском суде стороны достигли мирового соглашения.Земля и другое недвижимое имущество Цывиной, часть которого досталось ей от Евгения Евстигнеева, по-прежнему в ее собственности.Кадастровая стоимость спорной квартиры – 17 миллионов рублей, рыночная – 12,5 миллиона, рассказала адвокат Благонравова Ирина Петрова. Она добавила, что к мировому соглашению стороны пришли "с большим трудом".В беседе с "Комсомольской правдо" Ирина Цывина рассказала, что очень переживала из-за процесса с пасынком. "Я была готова расстаться с этой квартирой, лишь бы он отстал от меня. Я решила закончить судебные разбирательства, потому что мои морально-этические нормы выше всех этих дрязг", - подчеркнула она.