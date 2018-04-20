У Лондона не получается договориться с Брюсселем! Бельгия отвергла предложения премьер-министра Терезы Мэй по границе на острове Ирландия.

У Лондона не получается договориться с Брюсселем! Бельгия отвергла предложения премьер-министра Терезы Мэй по границе на острове Ирландия. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.По данным издания, Брюссель не принял ни одного варианта Лондона по поводу того, как избежать появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза. И этот вопрос уже долгое время остается камнем преткновения в переговорах между Лондоном и Брюсселем.Выход Великобритании из ЕС намечен на март 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24".