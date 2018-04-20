Не все продукты для ухода за телом одинаково полезны. Датские ученые заподозрили в лосьонах для тела наличие химических веществ, опасных для эндокринной системы.

Не все продукты для ухода за телом одинаково полезны. Датские ученые заподозрили в лосьонах для тела наличие химических веществ, опасных для эндокринной системы.Проведенное исследование показало возможность существования в косметических средствах аллергенов, которые пагубно влияют на здоровье. Эксперты проверили ингредиенты, использующиеся в 54 лосьонах для тела, и сопоставили их с целым списком так называемых проблемных субстанций.В результате было установлено, что в продуктах для ухода за телом встречаются множество опасных химикатов, пишет издание Chemical Watch. В их число вошли парабены, бутилгидрокситолуолы, циклопентасилоксаны, формалин и диазолидинил мочевина.#{code38107Авторы исследования отметили, что лосьоны для тела могут и не быть вредными сами по себе, однако они обеспечивают так называемый "эффект коктейля", подвергая организм влиянию нежелательных веществ. В отчете также подчеркивается, что все эти химические соединения долгое время сохраняются на поверхности кожи, потому что лосьоны не смываются так быстро, как другие средства.В ходе эксперимента ученые расположили продукты разных производителей по специальной шкале в зависимости от того, какое количество вредных субстанций в них содержится. Результаты этого исследования могут помочь потребителям при выборе тех или иных гигиенических средств в будущем.