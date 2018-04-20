× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-luiz-mari-uvyazalas-za-yaroslavom-mudrym-i-lenoj-v-severnom-more.html" target="_blank">Луиз-Мари увязалась за Ярославом Мудрым и Леной в Северном море</a> - Бельгийский фрегат Луиз-Мария устроил слежку за российским сторожевиком Ярослав Мудрый и танкером Лена. Как рассказал сам командир корабля Кристоф Ван Беллегхем в своем микроблоге Twitter, его экипаж вместе с пилотами вертолета NH90 обнаружили, опознали и сопровождали суда ВМС РФ до тех пор, пока они не вошли в экономическую зону Нидерландов.