Бельгийский фрегат Луиз-Мария устроил слежку за российским сторожевиком Ярослав Мудрый и танкером Лена. Как рассказал сам командир корабля Кристоф Ван Беллегхем в своем микроблоге Twitter, его экипаж вместе с пилотами вертолета NH90 обнаружили, опознали и сопровождали суда ВМС РФ до тех пор, пока они не вошли в экономическую зону Нидерландов.
Бельгийский фрегат "Луиз-Мария" устроил слежку за российским сторожевиком "Ярослав Мудрый" и танкером "Лена". Как рассказал сам командир корабля Кристоф Ван Беллегхем в своем микроблоге Twitter, его экипаж вместе с пилотами вертолета NH90 обнаружили, опознали и сопровождали суда ВМС РФ до тех пор, пока они не вошли в экономическую зону Нидерландов.