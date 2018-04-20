13 лет колонии строгого режима, штраф в 165 миллионов рублей и лишение звания полковника. Таков вердикт Мосгорсуда в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Он признан виновным в получении двух взяток.

13 лет колонии строгого режима, штраф в 165 миллионов рублей и лишение звания полковника. Таков вердикт Мосгорсуда в отношении начальника управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Он признан виновным в получении двух взяток.Прения сторон проходили в закрытом режиме из-за наличия в деле составляющих гостайну сведений, отмечает ТАСС. Кроме того, Максименко после отбытия наказания в течение трех лет не сможет занимать руководящие должности. Гособвинение настаивало на 15 годах заключения. Защита Максименко вердиктом суда не довольна и будет обжаловать приговор.Доказано получение взятки в 500 тысяч долларов Максименко от предпринимателя Олега Шейхаметова. Это была "оплата" за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Итальянец – один из фигурантов дела о перестрелки в декабре 2015 года у ресторана Elements в Москве. К перестрелке на Родчельской улице привел конфликт с владелицей ресторана Жанной Кис, которая отказалась платить за работу дизайнеру Фатиме Мисиковой, оставшись недовольной ее работой. Разбираться с конфликтом и прибыли криминальные авторитеты. Они потребовали у Жанны Ким 8 миллионов рублей или документы на кафе в качестве оплаты долга перед дизайнером, угрожая физической расправой над ней и членами ее семьи. Среди вымогателей оказался Андрей Кочуйков, который заявил, что действует от имени вора в законе Шакро Молодого. Собственницу ресторана на встрече представлял бывший сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев.После перестрелки было возбуждено сразу четыре уголовных дела. Среди них по обвинению в убийстве, по факту вымогательства против 14 человек, в получении особо крупной взятки и по превышении полномочий в отношении теперь уже бывших и. о. начальника уголовного розыска московского ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, оперуполномоченного уголовного розыска отдела МВД Пресненского района Москвы Ильдара Шакирова и участкового Рената Зиннатулина.Еще одна взятка в 50 тысяч долларов в копилку Михаила Макисменко поступила от предпринимателя Бадри Шенгелии. Бизнесмену понадобилось незаконное уголовное преследование в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Сам Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Следствие по выделенному в отдельное производство делу Никандрова и Ламонова уже завершено. Они знакомятся с его материалами.