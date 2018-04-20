Младший сын Олега Табакова получил награду, посмертно присужденную легендарному артисту. Поддержал Павла актер Владимир Машков, также оказавшийся на сцене и произнесший добрые слова в адрес покойного мэтра.

Младший сын Олега Табакова получил награду, посмертно присужденную легендарному артисту. Поддержал Павла актер Владимир Машков, также оказавшийся на сцене и произнесший добрые слова в адрес покойного мэтра.Накануне, 19 апреля, в Москве начал свою работу в юбилейный, 40-й, раз Московский международный кинофестиваль (ММКФ). По красной дорожке престижного мероприятия прошлись Марат Башаров с супругой Елизаветой, Алика Смехова, Ирина Мирошниченко, Ольга Кабо, Мария Кожевникова, певица Зара и многие другие. Президент смотра Никита Михалков по традиции встречал почетных гостей и показывал на все и всех пальцем. Ведущими церемонии открытия были актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова.Гвоздем программы стало посмертное награждение Олега Табакова за вклад в кинематограф. На сцену поднялся преемник легендарного артиста Владимир Машков, который стал руководителем "Табакерки". "Мы – ученики Олег Павловича – знаем, что он любил. Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы", – цитируют Владимира Машкова РИА Новости.Актер поблагодарил своего "отца" за подаренную ему творческую судьбу. Приз за Олега Табакова получил его младший сын Павел. "Завтра 40 дней, и будет вдвойне памятно, что это было сделано накануне. Он будет рад", – сказал в микрофон Павел Табаков в то время, как Владимир Машков в утешении и поддержке коснулся его спины. Этот интимный жест умудрились запечатлеть проворные журналисты.Отметим, что на похоронах Олега Табакова Владимир Машков также поддерживал убитую горем жену артиста, актрису Марину Зудину. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, актер выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен был невероятно внимателен к заплаканной Зудиной: он склонялся над актрисой, шепча ей слова утешения и поддержки, что зафиксировало множество фотографов.