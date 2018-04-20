Согласно инициативе, на средства сертификата можно будет купить, построить или расширить дом на садовом участке.

Материнский капитал предложили использовать для покупки дачи. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России». Согласно инициативе, на средства сертификата можно будет купить, построить или расширить дом на садовом участке. При этом приобретаемое строение должно находиться на территории России. Авторы законопроекта отметили, что большинство граждан тратят маткапитал на улучшение жилищных условий.