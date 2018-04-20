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<a href="http://33live.ru/novosti/20-04-2018-mercedes-otzyvaet-v-rossii-pochti-25-000-mashin-snova-podushki.html" target="_blank">Mercedes отзывает в России почти 25 000 машин (снова подушки)</a> - Компания Mercedes-Benz продолжает череду сервисных отзывов машин из-за подушек безопасности. Теперь на официальных сервисах марки ждут сразу шесть своих моделей.