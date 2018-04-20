Знаменитая модель plus-size Эшли Грэм показала откровенное фото в нижнем белье. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Знаменитаямодель plus-size Эшли Грэм показала откровенное фото в нижнембелье. Снимок она опубликовала на своейстранице в Instagram.На фото Эшли, прославившаяся благодаря своими "аппетитным" формам,позирует в полупрозрачных трусиках и бюстгальтере нежно-розового цвета. При этомдевушка ничуть не стесняется того, что ее фигура не соответствует общепринятымстандартам.Пользователи оценили фотографиюпо достоинству и осыпали модель комплиментами. "У васесть подарок от Бога. Ваша фигура настолько прекрасна, дорогая…", "Отличныйвнешний вид", "Вы так великолепны!", "Вы одна из самых красивых женщин, которыхя видел", – написали фолловеры.Отметим, Эшли довольно часто снимается в нижнембелье и бикини. Причем зачастую ее фотографирую в бикини или нижнем белье.Многие поклонники уверены, что такие снимки выгодно подчеркивают ее выдающиесявнешние данные. Критики осторожно замечают, что во многом все зависит отракурса.Эшли Энн Грэм считается самой высокооплачиваемоймоделью plus-size. В свои 30 лет и 91 килограмм веса она постоянно занята насъемках.По мнению экспертов, у Эшли есть все шансы нато, чтобы потеснить на подиуме Ирину Шейк, Беллу Хадид и Адриану Лиму. В январе2017 года девушка впервые появилась на обложке британского Vogue.