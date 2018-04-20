Маршрутка врезалась в КамАЗ, повернувший на трассу со второстепенной дороги, в результате столкновения у маршрутки отвалилась боковая дверь и люди выпали из салона. Инцидент попал в объектив автомобильного регистратора.

Автомобильный регистратор запечатлел момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в пятницу, 20 апреля, около поста ДПС на автодороге Волгоград – Элиста в Калмыкии.Водитель бензовоза выехал на трассу с второстепенной дороги и через несколько секунд в него врезалась "Газель".От удара у маршрутки отвалилась боковая дверь и из салона выпали пассажиры.По данным полиции, в результате аварии девять человек получили травмы различной степени тяжести.Интерфакс, со ссылкой на руководителя республиканского Минздрава, уточняет, что пострадавших было десять, в том числе – беременная женщина."Ее направили в реанимацию, стоит вопрос о проведении кесарева сечения. Состояние у нее не тяжелое. Пять человек направлены на амбулаторное лечение, три человека госпитализированы в травматологию, еще один сейчас в нейрохирургии, у него закрытая черепно-мозговая травма", — цитирует главу ведомства агентство.Состояние пострадавших позволяет судить об отсутствии угрозы их жизням.