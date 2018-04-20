Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в попытке хищения квартиры мошенническим путем...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемого в попытке хищения квартиры мошенническим путем."В отдел полиции позвонил гражданин, сообщивший о пропаже 90-летней пенсионерки и ее 49-летнего сына-инвалида, за которыми он осуществляет уход. С его слов, они ушли в неизвестном направлении из квартиры, расположенной на Новокузнецкой улице, и перестали выходить на связь", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение пропавших людей. Выяснилось, что ранее с ними познакомился неизвестный человек и предложил сделать им ремонт квартиры, для чего перевез их для временного проживания в Московскую область. Между тем злоумышленник намеревался переоформить права собственности на их квартиру на себя.Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Подмосковья.Следственным отделом ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ, 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.