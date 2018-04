Компания Motorola, принадлежащая китайской Lenovo, пополнила линейки бюджетных смартфонов шестью новыми моделями. В серию G6 вошли Moto G6, G6 Plus и G6 Play, а E5 приросла Moto E5, E5 Plus и E5 Play. Вся пятерка обладает вытянутыми экранами с соотношением сторон 18:9 — кроме E5 Play, сохранившего традиционные пропорции.

Компания Motorola, одна из "дочек" Lenovo, пополнила линейки бюджетных смартфонов шестью новыми моделями. В серию G6 вошли Moto G6, G6 Plus и G6 Play, а E5 приросла Moto E5, E5 Plus и E5 Play.Вся пятерка обладает "вытянутыми" экранами с соотношением сторон 18:9 — кроме E5 Play, сохранившего традиционные пропорции.Moto G6 обладает 5,7-дюймовым экраном Full HD, 32 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, чипом Snapdragon 450, батареей на 3000 мАч, стеклянным корпусом и двойной камерой (12 + 5 мегапикселей, "фронталка" — на 8 мп). На лицевую часть вернулся сканер отпечатков пальцев, реагирующий на жесты. В Бразилии эту модель можно можно купить за $250. В Мексике она появится на следующей неделе, на других рынках — в течение ближайших месяцев.У Moto G6 Plus объем "оперативки" увеличен до 6 ГБ, экран чуть крупнее (5,9"), а аккумулятор объемнее (3200 мАч). Также в него установлен более мощный чип — Snapdragon 630. В Европе эта модель будет продаваться за €300.Moto G6 Play двойной камеры лишена: есть только одна на 13 мп и "фронталка" на 5 мп. Разрешение 5,7-дюймового дисплея составляет всего 720р, оперативной памяти 2–3 ГБ, постоянной — 16–32 ГБ. Зато объем батареи весьма большой — 4000 мАч. За него Motorola попросит $200.Moto E5 обойдется всего в €150. За исключением "премиальной" внешности, аппарат не так хорош: экран на 5,7" (720р+), чип Snapdragon 425, всего 2 ГБ "оперативки" и 13-мп основная камера. Аккумулятор, опять же, довольно емкий: 4000 мАч.Moto E5 Plus — проапгрейженный вариант E5. Объем временной памяти увеличен до 3 ГБ, встроенной — в два раза, до 32 ГБ, экран немного просторнее (6"), а батарея еще больше: на 5000 мАч. В Европе его можно будет купить за €170.Последняя и самая доступная новинка Motorola — Moto E5 Play. Она укомплектована HD-экраном размером в 5,2 дюйма, процессором Snapdragon 425 либо 427, съемным аккумулятором на 2800 мАч и 8-мп камерой. Цена на эту модель пока не раскрывается, но вряд ли она превысит €150.∎Lenovo расформирует подразделение в Восточной Европе, но с рынка не уйдет читайте также