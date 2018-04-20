Муниципалитетам дадут почти 150 миллионов. Подписано губернаторское постановление о распределении субсидий между муниципальными образованиями по программе энергосбережения. В общей сложности 11 территорий получит более 145 миллионов рублей. Большая часть этих денег уйдёт в Бавленское сельское поселение - 70 миллионов рублей. На эту сумму построят современную блочно-модульную котельную.

Муниципалитетам дадут почти 150 миллионов. Подписано губернаторское постановление о распределении субсидий между муниципальными образованиями по программе энергосбережения. В общей сложности 11 территорий получит более 145 миллионов рублей. Большая часть этих денег уйдёт в Бавленское сельское поселение - 70 миллионов рублей. На эту сумму построят современную блочно-модульную котельную. Она позволит перевести муниципальные квартиры посёлка на индивидуальное газовое отопление. Также новая блочно-модульная котельная, но мощностью поменьше, появится в Петушках. На неё потратят более 6 миллионов рублей. Более 20 миллионов выделены на реконструкцию котельной в селе Ворша. Такую же сумму - почти 20 миллионов - дадут Гороховцу на установку 880 светильников.