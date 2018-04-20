В Крокус Сити Холле состоится концерт проекта Классическая Ария, который станет заключительным выступление перед длительным творческим перерывом группы. 22 апреля легендарный отечественный коллектив представит обновленный сет-лист и новое сценическое шоу в сопровождении симфонического оркестра. Корреспонденту Dni.Ru удалось задать несколько вопросов
участникам Арии в преддверии большого концерта.
В "Крокус Сити Холле" состоится концерт проекта "Классическая Ария", который станет заключительным выступление перед длительным творческим перерывом группы. 22 апреля легендарный отечественный коллектив представит обновленный сет-лист и новое сценическое шоу в сопровождении симфонического оркестра. Корреспонденту Dni.Ru удалось задать несколько вопросов
участникам "Арии" в преддверии большого концерта.
Существует
ли внутри группы традиция отмечать День рождения коллектива?
Виталий Дубинин: Да, существует!
Если это происходит на гастролях, то обязательно собираемся вместе и отмечаем.
Если это происходит вне гастролей, то приезжаем друг к другу в гости. Не
всегда, правда, удается, но стараемся.
С
какой песни/выступления, по вашим ощущениям, начался успех "Арии"?
Владимир Холстинин: С выхода
первого альбома "Мания Величия" в 1985 году и выступления на фестивале "Рок-Панорама-86".
Виталий Дубинин: По-моему с самого
первого альбома.
Какой
период вы могли бы назвать самым тяжелым в истории группы и почему?
Виталий Дубинин: Их было несколько
и сейчас вспоминать их не хочется. Все они были связаны с изменениями в составе
группы – это всегда воспринималось очень болезненно. Остальное мы переживали
достаточно легко.
Владимир Холстинин: Начало 90-х.
Развал CCCP, кризис экономики и падение популярности тяжелой музыки в Стране
свалились на нас почти одновременно.
Самый
бесполезный/грабительский контракт, который вы подписали в своей жизни? И чем
все кончилось (хорошо или плохо)?
Владимир Холстинин: Это была работа
в Москонцерте еще при СССР в 1985-1989 годах. Мы собирали стадионы, а нам
платили сущие копейки. Например, в пересчете на водку хватило бы на несколько
бутылок (смеется).
Виталий Дубинин: Самый ужасный
контракт – это контракт, который мы с Сергеем Мавриным подписали в 90-м году и
по которому мы уехали играть в Германию. Слава богу, что все очень быстро и
хорошо для нас закончилось.
После
тура долго приходится отдыхать от общения с "одногруппниками"?
Владимир Холстинин: Смотря какой
тур! Если на месяц, то долго.
Виталий Дубинин: Как правило,
спустя несколько дней после возвращения находятся какие-то совместные дела -
репетиция, запись или еще какие-нибудь общие вопросы. Поэтому долго отдыхать не
удается, если только не уехать в отпуск. Но обычно это пара недель максимум.
Завершение
проекта "Классическая Ария" – это коллективное решение? И с чем оно
связано?
Виталий Дубинин: Коллективное. С
работой над новым альбомом.