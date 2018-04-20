В Крокус Сити Холле состоится концерт проекта Классическая Ария, который станет заключительным выступление перед длительным творческим перерывом группы. 22 апреля легендарный отечественный коллектив представит обновленный сет-лист и новое сценическое шоу в сопровождении симфонического оркестра. Корреспонденту Dni.Ru удалось задать несколько вопросов участникам Арии в преддверии большого концерта.

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт проекта "Классическая Ария", который станет заключительным выступление перед длительным творческим перерывом группы. 22 апреля легендарный отечественный коллектив представит обновленный сет-лист и новое сценическое шоу в сопровождении симфонического оркестра. Корреспонденту Dni.Ru удалось задать несколько вопросовучастникам "Арии" в преддверии большого концерта.Существуетли внутри группы традиция отмечать День рождения коллектива?Виталий Дубинин: Да, существует!Если это происходит на гастролях, то обязательно собираемся вместе и отмечаем.Если это происходит вне гастролей, то приезжаем друг к другу в гости. Невсегда, правда, удается, но стараемся.какой песни/выступления, по вашим ощущениям, начался успех "Арии"?Владимир Холстинин: С выходапервого альбома "Мания Величия" в 1985 году и выступления на фестивале "Рок-Панорама-86".Виталий Дубинин: По-моему с самогопервого альбома.Какойпериод вы могли бы назвать самым тяжелым в истории группы и почему?Виталий Дубинин: Их было несколькои сейчас вспоминать их не хочется. Все они были связаны с изменениями в составегруппы – это всегда воспринималось очень болезненно. Остальное мы переживалидостаточно легко.Владимир Холстинин: Начало 90-х.Развал CCCP, кризис экономики и падение популярности тяжелой музыки в Странесвалились на нас почти одновременно.Самыйбесполезный/грабительский контракт, который вы подписали в своей жизни? И чемвсе кончилось (хорошо или плохо)?Владимир Холстинин: Это была работав Москонцерте еще при СССР в 1985-1989 годах. Мы собирали стадионы, а намплатили сущие копейки. Например, в пересчете на водку хватило бы на несколькобутылок (смеется).Виталий Дубинин: Самый ужасныйконтракт – это контракт, который мы с Сергеем Мавриным подписали в 90-м году ипо которому мы уехали играть в Германию. Слава богу, что все очень быстро ихорошо для нас закончилось.Послетура долго приходится отдыхать от общения с "одногруппниками"?Владимир Холстинин: Смотря какойтур! Если на месяц, то долго.Виталий Дубинин: Как правило,спустя несколько дней после возвращения находятся какие-то совместные дела -репетиция, запись или еще какие-нибудь общие вопросы. Поэтому долго отдыхать неудается, если только не уехать в отпуск. Но обычно это пара недель максимум.Завершениепроекта "Классическая Ария" – это коллективное решение? И с чем оносвязано?Виталий Дубинин: Коллективное. Сработой над новым альбомом.