Виртуальный читальный зал появится на строящейся станции Рассказовка. В ее интерьера будут размещены специальные QR-коды, считав который можно будет скачать произведения русских писателей.

Виртуальный читальный зал появится на строящейся станции "Рассказовка". В ее интерьера будут размещены специальные QR-коды, считав который можно будет скачать произведения русских писателей.Станция "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии,оформленная в стиле читального зала, будет работать как QR-библиотека. Об этомзаявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительнойполитики и строительства Марат Хуснуллин."Пространство станции "Рассказовка" оформлено в видечитального зала общественной библиотеки. Путевые стены выглядят как полка скнигами – увеличенными копиями изданий, которые есть в коллекции практически каждойсемьи. А несущие колонны задекорированы под шкафы картотеки. На декоративныхящиках размещены QR-коды, с помощью которых можно будет скачать любимыепроизволения русских писателей", – заявил Марат Хуснуллин.По словам главы Стройкомплекса, для использования библиотекидостаточно открыть в своем смартфоне или планшете программу, которая считываетQR-коды, направить камеру на код и получить ссылку, которая в автоматическомрежиме начнет загружать книгу."Всего в этой виртуальной библиотеке содержится более 2,5тысяч произведений", – пояснил Марат Хуснуллин.Станция "Рассказовка" будет открыта в составе участкаКалининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" летом этого года.Участок включает в себя семь станций, его длина составляет около 14,2 км. Сзапуском движения поездов от "Раменок" до "Рассказовки" почти 600 тысячмосквичей смогут сократить время на поездку в центр города до 45 минут.​