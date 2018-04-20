Виртуальный читальный зал появится на строящейся станции Рассказовка. В ее интерьера будут размещены специальные QR-коды, считав который можно будет скачать произведения русских писателей.
Виртуальный читальный зал появится на строящейся станции "Рассказовка". В ее интерьера будут размещены специальные QR-коды, считав который можно будет скачать произведения русских писателей.
Станция "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии,
оформленная в стиле читального зала, будет работать как QR-библиотека. Об этом
заявил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Пространство станции "Рассказовка" оформлено в виде
читального зала общественной библиотеки. Путевые стены выглядят как полка с
книгами – увеличенными копиями изданий, которые есть в коллекции практически каждой
семьи. А несущие колонны задекорированы под шкафы картотеки. На декоративных
ящиках размещены QR-коды, с помощью которых можно будет скачать любимые
произволения русских писателей", – заявил Марат Хуснуллин.
По словам главы Стройкомплекса, для использования библиотеки
достаточно открыть в своем смартфоне или планшете программу, которая считывает
QR-коды, направить камеру на код и получить ссылку, которая в автоматическом
режиме начнет загружать книгу.
"Всего в этой виртуальной библиотеке содержится более 2,5
тысяч произведений", – пояснил Марат Хуснуллин.
Станция "Рассказовка" будет открыта в составе участка
Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки" летом этого года.
Участок включает в себя семь станций, его длина составляет около 14,2 км. С
запуском движения поездов от "Раменок" до "Рассказовки" почти 600 тысяч
москвичей смогут сократить время на поездку в центр города до 45 минут.