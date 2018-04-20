Как предполагает следствие, злоумышленник осуществлял закладки в тайники пакетов с наркотическими веществами, таким образом, распространяя наркотические вещества по всему округу...

Оперативники ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали приезжего молодого человека по подозрению в хранении и в сбыте мефедрона.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего приезжего, подозреваемого в незаконном хранении мефедрона. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой около 2 граммов.В ходе дальнейшей работы с задержанными при обыске в квартире по месту жительства задержанного оперативниками были обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с неизвестным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое также является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 1 кг.Установлено, что мефедрон предназначался для дальнейшего сбыта. Как предполагает следствие, злоумышленник осуществлял закладки в тайники пакетов с наркотическими веществами, таким образом, распространяя наркотические вещества по всему округу.Следственным отделением ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93