Певица Настя Каменских шокировала поклонников. Девушка опубликовала фото в стиле ню.

Певица Настя Каменских шокировала поклонников.Девушка опубликовала фото в стиле ню.Анастасия много времени проводит вспортзале и усиленно тренируется для того, чтобы обрести фигуру мечты и, судяпо ее Instagram, исполнительница добилась определенных успехов. Артистка оченьчасто публикует снимки, где хвалится рельефными и подтянутыми формами.Казалось бы, фанаты должны ужепривыкнуть к обнаженной Насте и не реагировать на очередное ее оголение. Однакокаждый ее откровенный снимок вызывает бурное обсуждение в Сети.Особенно взбудоражил поклонников последний размещенный в микроблоге кадр. На нем Каменских в чем мать родила сидит у бассейна. Звезда, позируя в профиль, прикрывает пышную грудь руками.Эта выходка никого не оставила равнодушным,но, все же, мнения насчет уместности поступка разделились. Некоторые поддержалиартистку и похвалили ее за смелость. "Ваще огонь,ничего", "Красивая девушка... Завидуйте молча!", "Наська ты супер байба","Красивая фигура!", "Очень красивое фото. И ничего вульгарного нет. Насть выпрекрасны", "Шикарная, что в одежде, что без... Это я как женщина и матьтроих детей говорю! Не осуждаю", "ух какая хорошенькая", "Голая!!!Круто) Мне нравится", "Красавица", "Учитесь завидовать Такойпрекрасной Женщине. Настя ты лучшая!", "Богиня! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – засыпали девушку комплиментамивосторженные фанаты.Другие же реагировали со скепсисом или негативом. "Не представляю такое фото у Ротару,или Матвиенко", "Просто без слов ето порнография", "Пошло то как","Ого! Все шикарно и эстетично,но шокировало", "Господи это разврат", "Наверноуже очеееень скучно и одиноко...", "Блин,ну зачем...как уже надоелоэто....зачем постоянно оголяться,для чего и для кого.... Поклонники вас любят ибез этого", "Настя ты и так классная, не нужно раздеваться", – негодовалипользователи соцсети.