Певица Настя Каменских шокировала поклонников.
Девушка опубликовала фото в стиле ню.
Певица Настя Каменских шокировала поклонников.
Девушка опубликовала фото в стиле ню.
Анастасия много времени проводит в
спортзале и усиленно тренируется для того, чтобы обрести фигуру мечты и, судя
по ее Instagram, исполнительница добилась определенных успехов. Артистка очень
часто публикует снимки, где хвалится рельефными и подтянутыми формами.
Казалось бы, фанаты должны уже
привыкнуть к обнаженной Насте и не реагировать на очередное ее оголение. Однако
каждый ее откровенный снимок вызывает бурное обсуждение в Сети.
Особенно взбудоражил поклонников последний размещенный в микроблоге кадр. На нем Каменских в чем мать родила сидит у бассейна. Звезда, позируя в профиль, прикрывает пышную грудь руками.
Эта выходка никого не оставила равнодушным,
но, все же, мнения насчет уместности поступка разделились. Некоторые поддержали
артистку и похвалили ее за смелость. "Ваще огонь,
ничего", "Красивая девушка... Завидуйте молча!", "Наська ты супер байба",
"Красивая фигура!", "Очень красивое фото. И ничего вульгарного нет. Насть вы
прекрасны", "Шикарная, что в одежде, что без... Это я как женщина и мать
троих детей говорю! Не осуждаю", "ух какая хорошенькая", "Голая!!!
Круто) Мне нравится", "Красавица", "Учитесь завидовать Такой
прекрасной Женщине. Настя ты лучшая!", "Богиня! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – засыпали девушку комплиментами
восторженные фанаты.
Другие же реагировали со скепсисом или негативом. "Не представляю такое фото у Ротару,
или Матвиенко", "Просто без слов ето порнография", "Пошло то как",
"Ого! Все шикарно и эстетично,но шокировало", "Господи это разврат", "Наверно
уже очеееень скучно и одиноко...", "Блин,ну зачем...как уже надоело
это....зачем постоянно оголяться,для чего и для кого.... Поклонники вас любят и
без этого", "Настя ты и так классная, не нужно раздеваться", – негодовали
пользователи соцсети.