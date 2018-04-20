Даже у самых нелюбимых групп есть песни, ставшие популярными
в народе. Рейтинг таких композиций составил британский журнал New Musical Express.
Даже у самых нелюбимых групп есть песни, ставшие популярными
в народе. Рейтинг таких композиций составил британский журнал New Musical Express.
Список из 13 самых любимых слушателями композиций
ненавистных групп возглавила песня Viva La Vida команды Coldplay. По соседству
с ней в рейтинге расположились песня Medicine коллектива The 1975 и Rollin за
авторством Limp Bizkit.
От ненависти до любви, как и в обратном направлении – один
шаг. Меломаны, как выяснилось, "ненавидят любить" композицию Fernando от ABBA.
Эксперты затрудняются ответить, почему опрошенные читатели
выбрали именно эти группы и композиции. Известно, к примеру, что Nickelback
часто входит в списки худших групп на планете – при том, что некогда коллектив
был очень популярен. Чем объясняется такой негативный поворот в отношении к группе,
специалисты не знают.
напоминает, как в 2016 году основатель
Facebook Марк Цукерберг посмеялся над рокерами. Он показал работу
искусственного интеллекта и попросил его включить хорошие песни Nickelback. Но
компьютер отказался их включать, поскольку "у этой группы их нет".
В рейтинг "любимых от ненавистных" наряду с Nickelback также попали группы
Maroon 5, The Libertines, Sugababes, Radiohead и Razorlight.