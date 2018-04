Даже у самых нелюбимых групп есть песни, ставшие популярными в народе. Рейтинг таких композиций составил британский журнал New Musical Express.

Даже у самых нелюбимых групп есть песни, ставшие популярнымив народе. Рейтинг таких композиций составил британский журнал New Musical Express.Список из 13 самых любимых слушателями композицийненавистных групп возглавила песня Viva La Vida команды Coldplay. По соседствус ней в рейтинге расположились песня Medicine коллектива The 1975 и Rollin заавторством Limp Bizkit.От ненависти до любви, как и в обратном направлении – одиншаг. Меломаны, как выяснилось, "ненавидят любить" композицию Fernando от ABBA.Эксперты затрудняются ответить, почему опрошенные читателивыбрали именно эти группы и композиции. Известно, к примеру, что Nickelbackчасто входит в списки худших групп на планете – при том, что некогда коллективбыл очень популярен. Чем объясняется такой негативный поворот в отношении к группе,специалисты не знают.напоминает, как в 2016 году основательFacebook Марк Цукерберг посмеялся над рокерами. Он показал работуискусственного интеллекта и попросил его включить хорошие песни Nickelback. Нокомпьютер отказался их включать, поскольку "у этой группы их нет".В рейтинг "любимых от ненавистных" наряду с Nickelback также попали группыMaroon 5, The Libertines, Sugababes, Radiohead и Razorlight.