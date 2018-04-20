Семеро моряков судна Норд, которых украинские пограничники не выпустили из страны и у которых незаконно отобрали российские загранпаспорта, находятся в российском посольстве в Киеве. МИД России предупредил Украину о том, что оставляет за собой право жестко ответить на произвол в отношении экипажа.

Семеро моряков судна "Норд", которых украинские пограничники не выпустили из страны и у которых незаконно отобрали российские загранпаспорта, находятся в российском посольстве в Киеве. МИД России предупредил Украину о том, что оставляет за собой право жестко ответить на произвол в отношении экипажа. Двое моряков, которым накануне удалось улететь из Киева, уже добрались до родного Крыма.- Хоть жену увидел. Ребята, все у нас хорошо. Главное, что мы дома, — говорит российский матрос.Они вернулись домой после бесконечно долгого и невероятно сложного плавания. Ирина и Дмитрий — члены экипажа того самого рыболовецкого сейнера "Норд", что больше месяца назад задержали украинские пограничники.— Как родные встречали?— Родные? Ой, на эмоциях. Все на эмоциях, ребята. Это не передать словами. Такое, сколько вот так вот я до этого ходил в загранку, меня так с загранки из Африки не встречали, с моря, чтобы так было дома. Если даже у меня слеза. Это еще, когда мы только прилетели из Киева. Когда выбрались, это не передать, не передать словами.Их возвращение, действительно, счастливая случайность. Ведь в киевском аэропорту документы россиян проверяли особенно тщательно. Ирина и Дмитрий первыми прошли пограничный контроль."Паспорта забрали на проверку. Долго не отдавали, а потом пропустили. Сказали: идите на регистрацию", — рассказывает член экипажа судна "Норд" Ирина Оборина.Шанс — один из ста. И все-таки их пропустили, поставив долгожданную отметку о выезде из Украины. Дальше — самолет в Минск, ночная дорога домой к родным, что до последнего верили и ждали."99 процентов, что не пустят, — рассказывает о своих ощущениях член экипажа "Норда" Дмитрий Таразанов. – Как нам с тетей Ирой удалось проехать, не знаю. Уже с родными. А так, было психологическое давление со стороны Украины".Остальных членов экипажа не пропустили. Украинские пограничники вдруг обвинили россиян в подделке документов и нарушении государственной границы. Паспорта, выданные консульством России на Украине, отобрали, с рейса сняли. А заодно признались, что совершили ошибку.Ирину и Дмитрия никто бы не пропустил, если бы не разница в написании фамилии. Мол, данные в российском загранпаспорте и в украинской базе отличаются. И вообще, документы ненастоящие.- Они сказали, что они недействительны, эти паспорта. Сказали, что это бумажки, которые ничего не значат!— Это про российские паспорта?— Да, про российские.После таких сюрпризов от украинских властей одному из членов экипажа стало плохо, возможно, ему потребуется госпитализация. Сейчас моряки находятся в российском посольстве на Украине. Российский МИД выступил с резкой оценкой действий Киева."Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", — предупредил Киев российский МИД.За тот месяц, что экипаж фактически был в плену, моряки неоднократно пытались вернуться в Россию. В том числе и в сопровождении российских дипломатов. Но каждый раз находились причины для отказа."Ничего я не видел с Украины, чтобы нам помогли. Отношение с Украины – постоянно стоят автоматчики", — рассказывает об обращении с рыбаками-крымчанами со стороны Киева член экипажа сейнера "Норд" Дмитрий Таразанов.Неизвестной остается судьба капитана сейнера Владимира Горбенко. Без документов и с подпиской о невыезде он ждет суда на Украине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.