Заручившись поддержкой операторов сотовой связи, компания Google анонсировала новую систему обмена сообщениями — Chat. Она призвана потеснить Apple iMessage и WhatsApp, объединить разрозненные Android-мессенджеры и заменить собой традиционные СМС.

Заручившись поддержкой операторов сотовой связи, компания Google анонсировала новую систему обмена сообщениями — Chat. Она призвана потеснить Apple iMessage и WhatsApp, объединить разрозненные Android-мессенджеры и заменить собой традиционные СМС.В отличие от стандарта коротких сообщений, современные мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp, Messenger или iMessage на "айфонах", относятся к разряду "наложенных" сервисов (over-the-top, или OTT). Они работают на сетях операторов связи, но не платят им за пользование инфраструктуры, позволяя обмениваться сообщениями через интернет.В Google избрали другой подход. Вместо того чтобы изобретать очередной мессенджер, компания договорилась с провайдерами об использовании платформы Rich Communication Services (RCS), которая позволяет обмениваться обычными "эсэмэсками" через интернет.RCS находится в разработке с 2007 года. Несмотря на поддержку со стороны альянса GSMA, операторы по-своему видят способы внедрения технологии "расширенных коммуникаций". Из-за этого она до сих пор не получила широкого распространения.Идея Chat заключается в том, чтобы объединить все версии RCS под одним совместимым стандартом, который смог бы работать в различных сетях, на устройствах и операционных системах. Как рассказал глава проекта Google Анил Сабхарвал, "СМС на стероидах" обеспечит стопроцентную доставку сообщения: даже из обычного браузера на смартфон без интернета, на который не установлен ни один мессенджер.RCS можно представить как надстройку к СМС и ММС. Во-первых, сообщение точно дойдет до адресата. Если послание не сможет быть доставлено посредством Wi-Fi, оно будет отправлено обычным способом, через сотовую сеть. Это гарантирует доставку как на кнопочные телефоны, так и "айфоны". Во-вторых, сообщение может быть обогащено всеми функциями современных чатов. К нему можно прикрепить медиаконтент в виде изображений высокого качества, а пользователи смогут видеть индикатор того, что собеседник печатает.Превью-версия нового Android MessagesКонкретный набор возможностей будет зависеть от компаний, решивших внедрить Chat в свои программы. В Google, например, заморозили разработку мессенджера Allo и направили все силы на Android Messages ("Android Сообщения") — предустановленное на Android приложение, используемое по умолчанию для отправки СМС. Скоро там появится фирменный "Ассистент" и функция поиска по GIF-файлам.Групповой чат в Android MessagesРеализовать поддержку RCS обязались 55 операторов, 11 производителей оборудования и два крупнейших разработчика операционных систем: "Билайн", Tele2, "МегаФон", ASUS, Huawei, HTC, LG и десятки других. Участие Microsoft не означает, что Chat непременно появится в Windows 10, но инициатива Google была поддержана Samsung. Это означает, что RCS будет доступна на большей части Android-смартфонов в мире.RCS не лишена недостатков. Во-первых, в отличие от многих OTT-служб (тех же мессенджеров), ни новый стандарт, ни Google Chat не предполагают шифрования данных. Переписка может храниться на серверах оператора в открытом виде и передана по запросу властям. Во-вторых, провайдеры в любой момент могут изменить условия тарификации и поднять цену за передачу данных.По оценке Сабхарвала, RCS наберет темп через год—полтора. Сроки включения зависят от региона.