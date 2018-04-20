Меган Маркл и принц Гарри 19 апреля посетили прием,
посвященный правам женщин. Мероприятие,
организованное министром иностранных дел Борисом Джонсоном, прошло в
Королевском авиационном обществе в Лондоне.
Меган Маркл и принц Гарри 19 апреля посетили прием,
посвященный правам женщин. Мероприятие,
организованное министром иностранных дел Борисом Джонсоном, прошло в
Королевском авиационном обществе в Лондоне.
Влюбленная пара просто светилась от
счастья, что было моментально отмечено СМИ и интернет-пользователями. Однако
вскоре они переключились на обсуждение выбранного актрисой наряда.
Избранница
британского королевского наследника выбрала черное платье, в котором в свете уже
появлялись Ким Кардашьян, Блейк Лайвли и других звездах почти десять лет назад.
Правда, знаменитости бывали в нем на публике в разных цветовых вариантах,
передает Spletnik.ru.
Модные
критики отмечают, что это лишь малая часть звезд из списка тех, кто в платье
Jackie O попал в объективы камер: простой и элегантный наряд есть в гардеробах
Бритни Спирс, Скарлетт Йоханссон, Ферги, Келли Кларксон и еще многих именитых
персон. Стоимость
классического черного платья бренда Black Halo, модель которого называется
Jackie O, составляет на сегодняшний день 345 долларов.
Напомним, свадьба принца Гарри и Меган
Маркл состоится 19 мая. Сейчас идет активная подготовка к торжеству. Молодые уже выбрали флориста, фотографа и кондитера,
который изготовит торт.
Церемония бракосочетания
состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты на
празднике будут только ее подружки и мать.