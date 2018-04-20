Меган Маркл и принц Гарри 19 апреля посетили прием, посвященный правам женщин. Мероприятие, организованное министром иностранных дел Борисом Джонсоном, прошло в Королевском авиационном обществе в Лондоне.

Меган Маркл и принц Гарри 19 апреля посетили прием,посвященный правам женщин. Мероприятие,организованное министром иностранных дел Борисом Джонсоном, прошло вКоролевском авиационном обществе в Лондоне.Влюбленная пара просто светилась отсчастья, что было моментально отмечено СМИ и интернет-пользователями. Однаковскоре они переключились на обсуждение выбранного актрисой наряда.Избранницабританского королевского наследника выбрала черное платье, в котором в свете ужепоявлялись Ким Кардашьян, Блейк Лайвли и других звездах почти десять лет назад.Правда, знаменитости бывали в нем на публике в разных цветовых вариантах,передает Spletnik.ru.Модныекритики отмечают, что это лишь малая часть звезд из списка тех, кто в платьеJackie O попал в объективы камер: простой и элегантный наряд есть в гардеробахБритни Спирс, Скарлетт Йоханссон, Ферги, Келли Кларксон и еще многих именитыхперсон. Стоимостьклассического черного платья бренда Black Halo, модель которого называетсяJackie O, составляет на сегодняшний день 345 долларов.Напомним, свадьба принца Гарри и МеганМаркл состоится 19 мая. Сейчас идет активная подготовка к торжеству. Молодые уже выбрали флориста, фотографа и кондитера,который изготовит торт.Церемония бракосочетаниясостоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Со стороны невесты напразднике будут только ее подружки и мать.