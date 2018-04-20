Авария произошла с 19 на 20 апреля

Авария произошла с 19 на 20 апреляНа трассе по направлению Кострома - Иваново водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла в четверг, 19 апреля, около 23.55. 32-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-21074, съезал в правый кювет. В результате легковушка опрокинулась.На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Водитель получил травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.