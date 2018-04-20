Стерлитамакский городской суд арестовал 17-летнего подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе № 1 в Стерлитамаке.

Стерлитамакский городской суд арестовал 17-летнего подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе № 1 в Стерлитамаке.Об этом ТАСС рассказали в суде, подчеркнув, что удовлетворили ходатайство следователя. Подросток отправлен в СИЗО на два месяца.Судебное заседание проходило в закрытом для прессы режиме, а сам подсудимый был доставлен в зал из больницы.18 апреля 2018 года ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака пришел в здание с ножом и емкостью с бензином, после чего в кабинете информатики напал на одноклассников. Одной девочке он порезал руку и попытался нанести ножевые ранения другим соученикам.В этот момент между ним и школьниками встала учительница информатики, 29-летняя Екатерина Першина, которая получила, в результате множественные колото-резанные раны, в том числе и в плечо.После этого нападавший разлил бензин и поджег класс, а также попытался зарезать себя. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.В итоге, трое пострадавших и сам малолетний преступник были госпитализированы. В настоящее время учительница находится в реанимации, ее состояние оценивается как средней тяжести. Местные власти хотят представить ее к награде за проявленную отвагу.В отношении подростка Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.Дело в том, что 17-летний юноша не скрывал своих намерений. В частности, он публиковал на своей странице в социальной сети видеоролики, посвященные кровавой расправе 20 апреля 1999 года в средней школе Columbine в американском штате Колорадо, где двое подростков убили 13 человек, ранили более 20 и потом покончили с собой.Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил после ЧП усилить пропускной режим во всех школах республики. Учебный процесс в самой школе № 1 был возобновлен 19 апреля.