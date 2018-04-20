Уроженцы Башкирии намерены прийти к центральному офису ТНТ в Москве, чтобы потребовать от канала извинений за шутку комика Руслана Белого. Об этом сообщил председатель Всемирного курултая (конгресса – прим. ред.) башкир Амир Ишемгулов.

Уроженцы Башкирии намерены прийти кцентральному офису ТНТ в Москве, чтобы потребовать от канала извинений за шуткукомика Руслана Белого.Об этом сообщил председатель Всемирного курултая (конгресса – прим. ред.) башкирАмир Ишемгулов.Он выразилуверенность, что "все пройдет в рамках закона", добавив, что в Башкирии живеткультурный и тактичный народ. По словам Ишемгулова, акцию организовывают представителинародности, проживающие в столице."Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельноеявление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководстваТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения переднародом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение показали", – цитирует председателякурултая радиостанция "Говорит Москва". Такая реакция последовала послевыступления Белого в программе "Комик в городе". Юморист порассуждал о том, чтоЮлаев был "бандитом".Отметим,в своем намерении наказать артиста представители народности настроены решительно.Так, 19 апреля представители Всемирного курултая башкир пожаловалисьв Генпрокуратуру.Руслана Белого требуют привлечь к уголовнойответственности по статье "Возбуждение ненависти, либо вражды".Высказывания юмориста вызвали возмущение среди башкир. Послеэфира в социальных сетях появился хэштег #Салаватнебандит, в рамках которогожители республики высказывают осуждение и требуют извинений за сказанное.Напомним, что Салават Юлаев – башкирский национальный герой, один из участников Крестьянской войны 1773-1775 годов и сподвижник Емельяна Пугачева. Является символом современного Башкортостана.