Уроженцы Башкирии намерены прийти к
центральному офису ТНТ в Москве, чтобы потребовать от канала извинений за шутку
комика Руслана Белого.
Об этом сообщил председатель Всемирного курултая (конгресса – прим. ред.) башкир
Амир Ишемгулов.
Уроженцы Башкирии намерены прийти к
центральному офису ТНТ в Москве, чтобы потребовать от канала извинений за шутку
комика Руслана Белого.
Об этом сообщил председатель Всемирного курултая (конгресса – прим. ред.) башкир
Амир Ишемгулов.
Он выразил
уверенность, что "все пройдет в рамках закона", добавив, что в Башкирии живет
культурный и тактичный народ. По словам Ишемгулова, акцию организовывают представители
народности, проживающие в столице.
"Мы, конечно, эту акцию не организовали, это самостоятельное
явление, самостоятельное решение, тех, кто проживает в Москве. От руководства
ТНТ и их ведущего должна быть обратная реакция. Это минимум извинения перед
народом. А дальше посмотрим. Чтобы извинение показали", – цитирует председателя
курултая радиостанция "Говорит Москва". Такая реакция последовала после
выступления Белого в программе "Комик в городе". Юморист порассуждал о том, что
Юлаев был "бандитом".
Отметим,
в своем намерении наказать артиста представители народности настроены решительно.
Так, 19 апреля представители Всемирного курултая башкир пожаловались
в Генпрокуратуру.
Руслана Белого требуют привлечь к уголовной
ответственности по статье "Возбуждение ненависти, либо вражды".
Высказывания юмориста вызвали возмущение среди башкир. После
эфира в социальных сетях появился хэштег #Салаватнебандит, в рамках которого
жители республики высказывают осуждение и требуют извинений за сказанное.
Напомним, что Салават Юлаев – башкирский национальный герой, один из участников Крестьянской войны 1773-1775 годов и сподвижник Емельяна Пугачева. Является символом современного Башкортостана.