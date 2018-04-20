В семье российской биатлонистки Светланы Слепцовой радостное событие. Она стала мамой.
В семье российской биатлонистки Светланы Слепцовой радостное событие. Она стала мамой.
О пополнении в семье чемпионки Олимпиады-2010 сообщила на своей странице в Instagram журналистка Мария Байдина. "Вот ты и стала
мамой. Обнимаю из камчатского далека, но крепко-крепко! Здоровья тебе и парню!
И да. Голосую за Толяна", – написала Байдина.
Пользователи соцсети с искренней радостью
отреагировали на сообщение. И поддержали голосование за имя новорожденного. (Здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Ура-ура,
поздравлялки Светке!", "Поздравляю, Светланку с рождением Сыночка! Крепкого
здоровье маме и сыночку! А имена хорошенькие Иван, Сергей и Дмитрий! Урааааа!!!
Светик мы все счастливы солнышко ты мама стала такое счастья!", – написали
фолловеры. Также комментаторы предложили биатлонистке назвать сына Георгием или Ильей.
Известно,
что малыш появился на свет путем планового кесарева сечения. Операция прошла без
осложнений. Рост ребенка
– 53 сантиметра, вес – 3550 грамм.
Напомним, Светлана Слепцова завершила карьеру в сентябре 2017 года после летнего чемпионата мира,
сообщив, что ждет ребенка. Биатлонистка является
олимпийской чемпионкой в эстафете (2010 год), чемпионкой мира и шестикратной
чемпионкой России.