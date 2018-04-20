В семье российской биатлонистки Светланы Слепцовой радостное событие. Она стала мамой.

В семье российской биатлонистки Светланы Слепцовой радостное событие. Она стала мамой.О пополнении в семье чемпионки Олимпиады-2010 сообщила на своей странице в Instagram журналистка Мария Байдина. "Вот ты и сталамамой. Обнимаю из камчатского далека, но крепко-крепко! Здоровья тебе и парню!И да. Голосую за Толяна", – написала Байдина.Пользователи соцсети с искренней радостьюотреагировали на сообщение. И поддержали голосование за имя новорожденного. (Здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). "Ура-ура,поздравлялки Светке!", "Поздравляю, Светланку с рождением Сыночка! Крепкогоздоровье маме и сыночку! А имена хорошенькие Иван, Сергей и Дмитрий! Урааааа!!!Светик мы все счастливы солнышко ты мама стала такое счастья!", – написалифолловеры. Также комментаторы предложили биатлонистке назвать сына Георгием или Ильей.Известно,что малыш появился на свет путем планового кесарева сечения. Операция прошла безосложнений. Рост ребенка– 53 сантиметра, вес – 3550 грамм.Напомним, Светлана Слепцова завершила карьеру в сентябре 2017 года после летнего чемпионата мира,сообщив, что ждет ребенка. Биатлонистка являетсяолимпийской чемпионкой в эстафете (2010 год), чемпионкой мира и шестикратнойчемпионкой России.