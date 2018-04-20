Камера наблюдения запечатлела, как оставленный без присмотра большегруз въехал на территорию АЗС и протаранил цистерну со сжиженным газом, после чего произошел взрыв и сильный пожар. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

В сети размещена видеозапись с камеры наблюдения, установленной на автозаправочной станции, уничтоженной грузовиком, оставленным без присмотра.Напомним, что 13 апреля неуправляемая фура протаранила АЗС в селе Владимировка под Новороссийском. Водитель большегруза, покинувший кабину, попытался догнать "сбежавшее" транспортное средство, однако не сумел этого сделать.Грузовик пробил цистерну с пропаном, после чего произошел взрыв и пожар – именно эти моменты и попали в объектив камеры наблюдения.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.