Лидерам Демократической партии США не дает покоя победа республиканца
Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Не зная, что еще придумать
с целью доказать мифическое влияние Кремля на итоги голосования, демократы
решили засудить Россию.
Лидерам Демократической партии США не дает покоя победа республиканца
Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Не зная, что еще придумать
с целью доказать мифическое влияние Кремля на итоги голосования, демократы
решили засудить Россию.
Демпартия США подала иску в окружной суд Манхэттена против России,
выборного штаба Дональда Трампа и WikiLeaks. Обвинение всем троим выдвинуто
одно – сговор с целью вмешательства в выборы, сообщает РИА Новости.
В иске говорится, что высокопоставленные участники кампании
Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью
нанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Трампу, взломав компьютерные сети Демпартии
и распространив украденные материалы, найденные там.
Дональд Трамп стал 45-м президентом США по итогам выборов,
которые прошли 8 ноября 2016 года. Его конкурентов в предвыборной борьбе была
кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон. По всем опросам и прогнозам аналитиков,
победу должен был одержать Трамп.
После выборов американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве
в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в
социальных сетях. При этом ни одного доказательства реальных действий Москвы представлено
не было.
Расследования до сих пор ведут комитеты по разведке обеих
палат Конгресса, а также независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранее
он обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в
США.
Россия, со своей стороны, неоднократно опровергала обвинения
в попытках повлиять на выборы в США и других странах. Сам президент Трамп во
время встречи с Владимиром Путиным признал, что доказательств вмешательства
России в выборной процесс не существует.
Президент США также заявил, что обнародованные записи
экс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае 2017 года, показывают
отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией во время президентской
кампании.