Лидерам Демократической партии США не дает покоя победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Не зная, что еще придумать с целью доказать мифическое влияние Кремля на итоги голосования, демократы решили засудить Россию.

Лидерам Демократической партии США не дает покоя победа республиканцаДональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Не зная, что еще придуматьс целью доказать мифическое влияние Кремля на итоги голосования, демократырешили засудить Россию.Демпартия США подала иску в окружной суд Манхэттена против России,выборного штаба Дональда Трампа и WikiLeaks. Обвинение всем троим выдвинутоодно – сговор с целью вмешательства в выборы, сообщает РИА Новости.В иске говорится, что высокопоставленные участники кампанииТрампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с цельюнанести ущерб Хиллари Клинтон и помочь Трампу, взломав компьютерные сети Демпартиии распространив украденные материалы, найденные там.Дональд Трамп стал 45-м президентом США по итогам выборов,которые прошли 8 ноября 2016 года. Его конкурентов в предвыборной борьбе былакандидат от Демпартии Хиллари Клинтон. По всем опросам и прогнозам аналитиков,победу должен был одержать Трамп.После выборов американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательствев президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий всоциальных сетях. При этом ни одного доказательства реальных действий Москвы представленоне было.Расследования до сих пор ведут комитеты по разведке обеихпалат Конгресса, а также независимый специальный прокурор Роберт Мюллер. Ранееон обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы вСША.Россия, со своей стороны, неоднократно опровергала обвиненияв попытках повлиять на выборы в США и других странах. Сам президент Трамп вовремя встречи с Владимиром Путиным признал, что доказательств вмешательстваРоссии в выборной процесс не существует.Президент США также заявил, что обнародованные записиэкс-директора ФБР Джеймса Коми, уволенного в мае 2017 года, показываютотсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией во время президентскойкампании.