Стартовая серия плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами Вашингтон Кэпиталз и Коламбус Блю Джэкетс начинается с начала. Счет в ней стал 2:2 после того, как капиталисты во главе с россиянами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым выиграли второй гостевой матч со счетом 4:1.

Стартовая серия плей-офф Национальной хоккейной лиги между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джэкетс" начинается с начала. Счет в ней стал 2:2 после того, как "капиталисты" во главе с россиянами Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым выиграли второй гостевой матч со счетом 4:1.Напомним, что "Вашингтон", который считается фаворитом в серии, начал ее с двух домашних поражений – 3:4 и 4:5. При этом во втором матче Овечкин сделал голевой дубль, но это не помогло столичной команде. Тем не менее, сам Александр накануне переезда в Коламбус заявил, что его команда вернется в гонку. И это произошло.Первый матч "Кэпиталз" выиграли со счетом 3:2, а теперь и вовсе разбили оппонентов. При этом во всех четырех голах "Вашингтона" поучаствовали Овечкин и Кузнецов. Они забили по голу, Александр ассистировал Оши, а Евгений дал два голевых паса – Уилсону и Овечкину. У хозяев счет "размочил" Дженнер.Команды теперь снова переезжают в Вашингтон, где пройдет пятый матч серии. При счете 2:2 каждому из соперников надо выиграть как минимум две встречи, чтобы пройти в 1/4 финала Кубка Стэнли.