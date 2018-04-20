Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по доработке законопроекта об ответных мерах на антироссийские санкции. В нее должны войти представители Госдумы и Совета Федерации. Возглавит группу первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по доработке законопроекта об ответных мерах на антироссийские санкции. В нее должны войти представители Госдумы и Совета Федерации. Возглавит группу первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.
Как ожидается, Госдуму в рабочей группе будет представлять глава
комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Сергей Жигарев. От Совфеда в нее войдет первый вице-спикер
Николай Федоров и глава комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев.
Кроме того, в работе создаваемой группы примут участие
представители бизнес-сообщества, Общественной палаты. Парламентарии вместе с представителями
правительства соберут и проанализируют поступающие предложения.
Напомним, 20 апреля Вячеслав Володин на встрече с бизнесменами
и экспертами высказался за введение запрета на исполнение санкций США в России.
По его мнению, в отношении тех, кто руководствуется антироссийскими решениями других
государств при работе на территории нашей страны, следует ввести меры
ответственности.
Председатель нижней палаты парламента не исключил, что речь
может идти, в том числе, об уголовной ответственности. "В России мы должны жить
по российским законам", – подчеркнул Вячеслав Володин.
Проект закона "О мерах воздействия (противодействия) на
недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был
внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы
Вячеславом Володиным. Он разработан в ответ на введение санкций в отношении России,
ее граждан и юридических лиц.
В числе возможных мер обсуждается запрет на поставки некоторой
продукции, промышленных товаров, технологического оборудования и программного
обеспечения. Речь не идет о товарах, для личного пользования. Кроме того, обсуждаются
ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, авиастроении,
а также создании черных списков американцев, которым закроют въезд в Россию.