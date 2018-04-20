Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по доработке законопроекта об ответных мерах на антироссийские санкции. В нее должны войти представители Госдумы и Совета Федерации. Возглавит группу первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил сформировать рабочую группу по доработке законопроекта об ответных мерах на антироссийские санкции. В нее должны войти представители Госдумы и Совета Федерации. Возглавит группу первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.Как ожидается, Госдуму в рабочей группе будет представлять главакомитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию ипредпринимательству Сергей Жигарев. От Совфеда в нее войдет первый вице-спикерНиколай Федоров и глава комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев.Кроме того, в работе создаваемой группы примут участиепредставители бизнес-сообщества, Общественной палаты. Парламентарии вместе с представителямиправительства соберут и проанализируют поступающие предложения.Напомним, 20 апреля Вячеслав Володин на встрече с бизнесменамии экспертами высказался за введение запрета на исполнение санкций США в России.По его мнению, в отношении тех, кто руководствуется антироссийскими решениями другихгосударств при работе на территории нашей страны, следует ввести мерыответственности.Председатель нижней палаты парламента не исключил, что речьможет идти, в том числе, об уголовной ответственности. "В России мы должны житьпо российским законам", – подчеркнул Вячеслав Володин.Проект закона "О мерах воздействия (противодействия) нанедружественные действия США и (или) иных иностранных государств" былвнесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером ГосдумыВячеславом Володиным. Он разработан в ответ на введение санкций в отношении России,ее граждан и юридических лиц.В числе возможных мер обсуждается запрет на поставки некоторойпродукции, промышленных товаров, технологического оборудования и программногообеспечения. Речь не идет о товарах, для личного пользования. Кроме того, обсуждаютсяограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, авиастроении,а также создании черных списков американцев, которым закроют въезд в Россию.