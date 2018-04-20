Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Основными темами совещания стали ситуация в Сирии, военное строительство и учения на Дальнем Востоке.

Владимир Путин встретился с Министром обороны Сергеем Шойгу и начальников Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Основными темами совещания стали ситуация в Сирии, военное строительство и учения на Дальнем Востоке, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Кроме того, по итогам встречи запланирован ряд совещаний президента с представителями армии и оборонно-промышленного комплекса России. Они пройдут в мае.Что касается ситуации в Сирии, то сегодня Сергей Шойгу рассказал спецпосланнику генерального секретаря ООН Стеффану де Мистуре, что Соединенные Штаты и их союзники нанесли удар по Сирии именно тогда, когда там начала налаживаться мирная жизнь. До конца операции в Восточной Гуте оставалось всего два дня. Но коалиция все равно запустила ракеты, что, конечно, помешало процессу урегулирования ситуации в Арабской Республике.