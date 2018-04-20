Утверждено новое расписание полетов

Утверждено новое расписание полетовВ мае по маршруту Кострома - Санкт-Петербург увеличат количество авиарейсов.В регионе увтердили новое расписание. Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства, как правило, самолеты отправляются в северную столицу дважды в неделю - в пятницу и воскресенье.В праздники дополнительный рейс в Санкт-Петербург отправится 2 мая в 10 утра, обратно - в 13.15. 8 мая - отправление в 16 часов, назад - в 19:00. Также с 16 по 31 мая, рейс «Кострома-Санкт-Петербург-Кострома» будет работать на маршруте по средам, пятницам и воскресеньям.