Соответствующее постановление подписано губернатор Светланой Орловой.

По программе энергосбережения муниципалитеты Владимирской области получат в этом году более 145 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписано губернатор Светланой Орловой.Самую большую субсидию получит Бавленское сельское поселение Кольчугинского района. Почти 70 миллионов рублей пойдет на строительство современной блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт и на перевод на индивидуальное газовое отопление муниципальных квартир поселка Бавлены.Также новая блочно-модульная котельная мощностью 0,35 МВт появится в городе Петушки. На её строительство направляется более 6 миллионов рублей.Более 20 миллионов рублей выделены на реконструкцию котельной в селе Ворша Собинского района.Городу Гороховцу на установку 880 светильников выделены почти 20 миллионов рублей. Субсидии на установку светильников получат и поселки Золотково Гусь-Хрустального района, Мелехово Ковровского района и Малыгинское сельское поселение.Кроме того, выделены средства на модернизацию котельной в городе Кольчугино, перевод на индивидуальное газовое отопление муниципальных квартир в поселках Вяткино Судогодского района, Костенец и Красная Горбатка Селивановского района.