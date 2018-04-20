Запад боится и не хочет видеть растущее влияние России на процессы, происходящие в мире. Так можно оценить позицию, которую заняли журналисты американского журнала Time. Впервые за последние пять лет они не включили Владимира Путина в список ста самых влиятельных людей.

Запад боится и не хочет видеть растущее влияние России напроцессы, происходящие в мире. Так можно оценить позицию, которую занялижурналисты американского журнала Time. Впервые за последние пять лет они не включили ВладимираПутина в список ста самых влиятельных людей.Путин попадал в список в общей сложности шесть раз, а в 2007 году Time призналего "Человеком года". На этот раз список получился удивительный. Понятно, что просвоего президента американцы не забыли, но попутно внесли туда британскогопринца Гарри и его невесту Меган Маркл, расследующего возможное вмешательствоРоссии в выборы США спецпрокурора Роберта Мюллера и президента Южной Кореи МунЧжэ Ина.Интересно, чем руководствовались в Time, утверждая, что эти люди оказали намир большее влияние, чем российский президент? Журналисты издания никогда не объясняют свой выборчитателям, но другие авторы журнала – политики, экономисты, общественные деятели– иногда высказывают свое мнение на этот счет.К примеру, в прошлом году небольшой очерк про ВладимираПутина написал президент СССР Михаил Горбачев. Он отметил, что Путин смогсправиться с кризисом, доставшимся ему от Бориса Ельцина, однако развиватьсяРоссия может только в условиях демократии.Политолог Михаил Карягин уверен, что со стороны Time это,скорее, яркий жест, чем справедливая оценка. "Влияние Путина не только неснизилось, но и увеличилось – мы видим сейчас, что почти все международныепроцессы так или иначе крутятся вокруг Москвы", – сказал эксперт винтервью "Коммерсанту".Известно, что политики попадают в список влиятельных персон непо итогам научного анализа, а на основе оценки исключительно журналистов Time. Утверждать,что всех их поголовно подкупили или заставили забыть фамилию российскоголидера, конечно же, нельзя. Скорее всего, они делали свой выбор на волне антироссийскойистерии, захлестнувшей Запад.Интересно, что при этом Владимир Путин не сходит с экранов телевизоровв США и Европе, о нем пишут газеты, а его действия в Сирии комментируют военныеэксперты и политологи. Как при этом можно утверждать, что президент России не влияетна процессы, происходящие в мире, не совсем понятно.Список Time вряд вообще имеет какую-то ценность и значимость для мировойполитики и политиков. Время взвешенных и мудрых решений на Западе давно прошло.В чести сейчас неразбериха в головах правящих миром западных элит. И еслипонять экспансивного Трампа, меняющего свои решения буквально на ходу, то логика его европейских сателлитов, не поддается объяснению.Европейский бизнес уже давно стонет от антироссийских санкций и заявляет о готовности сотрудничать с Путиным, а политики, напротив, отвернулись от Москвы и в упор не замечают ничего из того, что она предлагает хотя бы по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян в интервью Dni.Ru отметил, что на Западе в последнее время прослеживаются весьмапечальные тенденции. От обиды за то, что Владимир Путин приобретает с каждымднем все большее влияние в мире, в журнале Time посчитали, что его следуетвовсе не включать в список самых влиятельных людей на планете."Как-то это всевыглядит по детски. То есть, влияние они его безусловно осознают, но в списоквключать не будут, а то вдруг еще более популярным станет. Скучно,девочки", – сказал Манукян.