Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое мнение насчет фразы президента Украины Михаила Порошенко о Москве. Тот назвал основание города опрометчивым решением древнерусских князей.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала свое мнение насчет фразы президента Украины Михаила Порошенко о Москве. Тот назвал основание города "опрометчивым решением древнерусских князей".Российский законодатель не берется предположить, что именно хотел сказать украинский национальный лидер своей ремаркой. Поклонская предполагает, что логика, скрывающаяся за словами Порошенко, понятна лишь ему одному, пишет .В том, что касается странных и неоднозначных заявлений, Порошенко не одинок. Депутат напомнила, что в своих публичных высказываниях украинские политики часто позволяют себе непонятные и чрезвычайно эксцентричные обороты языка. Здесь достаточно вспомнить хотя бы мэра Киева Виталия Кличко, передает телеканал ""."Что имеет в виду президент Украины Петр Порошенко – только, наверное, ему известно. Может быть, это послание "оттуда", как говорит мэр Киева Виталий Кличко... Может, и у Порошенко какое-то явление "оттуда" произошло", – заявила Поклонская.