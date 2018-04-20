Полиция установила личность подростков, которые устроили скандальную фотосессию в одном из храмов Магнитогорска, а потом выложили фото в соцсеть. На одном фото девушка прикуривает от свечи.

Полиция установила личность подростков, которые устроили скандальную фотосессию в одном из храмов Магнитогорска.Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых три девушки и парень позируют в танцевальной позе на фоне алтаря. Кроме того, на одной из фотографий видно, как девушка наклонилась к горящим в храме свечам с сигаретой. Еще один снимок, сделанный возле ворот храма, они подписали словом "антихристы". Опубликованный пост вызвал большое количество негативных откликов и возмущенных комментариев.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области, личности всех подростков установлены. Проверка по данному факту продолжается, после чего будет принято процессуальное решение. Полиция не разглашает более подробную информацию о личности несовершеннолетних.В феврале 2012 года панк-группа Pussy Riot провела в Елоховском соборе и Храме Христа Спасителя "панк-молебен". Видеоролик с выступлением девушек в балаклавах был выложен в Интернет. Позже суд приговорил участниц группы Надежду Толоконникову и Марию Алехину к двум годам колонии общего режима за хулиганство. В 2013 году они вышли на свободу по амнистии.