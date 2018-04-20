Единая Россия запустила сайт своего партийного проекта ПолитСтартап. Его главная задача – помочь кадровому обновлению политической силы за счет притока начинающих политиков. Портал помогает им получить новые знания и опыт в ходе предварительного голосования, в котором можно участвовать и как кандидату, и как политтехнологу.

Единая Россия" запустила сайт своего партийного проекта "ПолитСтартап". Его главная задача – помочь кадровому обновлению политической силы за счет притока начинающих политиков. Портал помогает им получить новые знания и опыт в ходе предварительного голосования, в котором можно участвовать и как кандидату, и как политтехнологу.Стать участником "ПолитСтартапа" (politstartup.er.ru)может любой участник предстоящих праймериз моложе 35 лет, который не был ранее депутатом.Кроме того, для тех, кто хочет испытать свои силы как политтехнолог, также естьсоответствующее направление. Попасть проект просто – надо всего лишь заполнитьанкету на его сайте."Участник по направлению "Кандидат" может объединитьсяс "Политтехнологами", создав свой избирательный штаб, который получит опытногонаставника для ведения кампании", – рассказал замсекретаря генсовета "ЕдинойРоссии" Евгений Ревенко. При этом, он подчеркнул, что участие в "ПолитСтартапе"– лишь помощь начинающим политикам, а не гарантия победы. По его словам, насайте для участников проекта будут организованы онлайн лекции, семинары итренинги.Регистрация продлится до 8 мая, однако обучение и очныевстречи с наставниками в регионах начнутся уже 23 апреля. С 10 по 17 мая участниковбудут распределять по наставникам. Последние будут сопровождать избирательнуюкампанию кандидатов вплоть до предварительного голосования 3 июня.По итогам обучения каждой из команд надо будет представитьсвою программу. А на конец июня запланирован итоговый форум для участников"ПолитСтартапа". В ходе него будут определены победители проекта, добавил Ревенко."Этот проект направлен не только на выявление победителей впредварительном голосовании, но и участников, зарекомендовавших себя, которыебудут приглашены на стажировки в избирательные штабы и региональные исполкомы".Напомним, "ЕР" объявила о запуске "ПолитСтартапа" 6 апреля.На данный момент уже определены 128 наставников, в число которых вошли заместителисекретаря генсовета партии, представители экспертного совета, депутаты Госдумыи региональных заксобраний, политологи. В пилотном режиме проект будет действоватьв 25 субъектах Федерации, где в 2018 году состоятся выборы депутатов.